揭屏東廚餘養豬稽查率僅7％　羅智強批民進黨中央地方聯手搞爆防疫

▲地方環保機關執行稽核廚餘再利用養豬場情形。（翻攝自Facebook／羅智強）



記者崔至雲／台北報導

為防範非洲豬瘟疫情擴散，各地方環保機關稽查廚餘再利用養豬場情形。不過，國民黨立委羅智強今（4日）在臉書上PO出一張表，顯示身為全國最大養豬大縣的屏東，稽查狀況只有7%，嚴重落後全國。羅轟，民進黨中央執政邊境守不住，地方執政不稽查，民進黨中央地方聯手要搞爆非洲豬瘟防疫嗎？

羅智強指出，全國最大的廚餘養豬就在屏東，98場全國最高，當全國各縣市政府總動員防疫的關鍵時刻，全國最大的養豬大縣「屏東」不理中央，不理民意，不理豬農生計，就是一路躺平，只有稽查7%，嚴重落後全國。

羅智強提到，農業部長陳駿季都承認病毒是來自境外，現在只能亡羊補牢，加強全國防疫稽查，唯獨民進黨執政縣市的「屏東」稽查7%民進黨在中央大開國門1000元以下，6公斤以下的入關可以申請免查驗，不抓不查，防病毒進國門。民進黨在地方拒絕稽查，屏東全縣98廠廚餘養豬，只查7家，毫無作為。

羅智強轟，民進黨中央執政放小偷進來，民進黨地方執政不抓小偷，中央地方聯手不管不查。如果台灣非洲豬瘟爆發，民進黨政府、賴清德總統要付最大責任，下台一百次也賠不起豬農生計、賠不起台灣民意的託付。

