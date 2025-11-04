廣州最慘豪宅！500萬人民幣直降40萬　「鬼社區」空蕩蕩「沒人要」　

▲廣州最慘豪宅開發商破產跑路，小區破敗如同鬼城。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

原本被宣傳為「廣州文化藝術村」的金僑嶺南院，如今卻成為廣州最慘豪宅樣本。這座曾以500萬（人民幣，下同）起售、主打「別墅＋文旅」概念的高端社區，交屋三年仍雜草叢生、冷清荒蕪，部分別墅目前在阿里法拍上以「40萬元起拍」求售，被網友譏為「鬼社區」。

《網易新聞》報導，500萬元買一套房，過了收樓時間，小區還是一副破敗模樣，空無一人，只有風吹過荒草的沙沙聲......這不是恐怖故事，而是真實發生在番禺金僑嶺南院業主身上的悲痛經歷。

這個位於廣州番禺的別墅區，2020年開盤時曾風光一時，主打136至410平方公尺（約41至124坪）獨棟院落，共128棟，售價從500萬至近千萬不等。

由於當時廣州「禁墅令」收緊，金僑嶺南院以「文化＋旅居」概念吸引投資客進場，由湖南老牌國企金僑集團與番禺頤老服務公司聯手開發，受到不少買家青睞，然而計畫未能兌現，原訂2022年交付的項目最終爛尾，開發商也陷入債務糾紛。

實地探訪發現，該小區如今雜草叢生、空無一人，少數完工別墅零星有人入住。據悉，售樓部早在2023年撤離，保安與保潔人員因停薪離崗，小區陷入「無人管理」狀態。不少裝修完成卻無人長住的別墅遭竊，門窗與傢具被搬空，社區入口也貼滿「禁止閒人進入」的警告標語。

有業主透露，部分人當年以近千萬高價購入，如今兩年過去仍未見房影，只能眼睜睜看著法拍網上出現「一層40萬元」的殘值。阿里法拍資訊顯示，標價僅涵蓋單層產權，折算下來已不到原價一半，價值已是「骨折中的骨折」。