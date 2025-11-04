　
日本「2常見行業」爆倒閉潮！破產數創新高　成本飆漲成主因

▲▼洗髮錯誤。（圖／Unsplash）

▲日本美容院與燒肉店因成本上漲，爆發倒閉潮。（示意圖／免費圖庫／Unsplash）

記者王佩翊／編譯

日本內需型服務業正經歷前所未有的破產寒冬，繼年初居酒屋倒閉潮後，現在也一路燒到了燒肉店和美容院，這兩個產業的破產數更是創下紀錄，顯示日本消費市場正面臨嚴峻挑戰，而背後的元兇則是「高成本與低價競爭」。

根據《東京商工研究》最新數據顯示，截至10月底，全日本燒肉店破產案例已攀升至46家，寫下史上最高紀錄。而美業的情況也同樣慘烈，光是2025年的前9個月就有92家美容院宣告破產，同樣刷新歷史新高。

專家分析認為，這波倒閉潮背後的元凶是「成本飆漲、消費緊縮」的雙重夾擊。燒肉店面臨進口牛肉、蔬菜、電力及人事成本全面上漲，為了維持利潤只能調漲價格，但調漲後的價格卻讓顧客大量流失，使得業績下滑。銷售不振成為超過8成業者破產的主因，受創最深的是員工不到10人的小型店家。

儘管部分店家企圖推出差異化策略，包含「個人燒肉」、「高級稀有食材」等賣點吸引顧客，但是漲價反而讓消費者卻步，寧願選擇其他大型連鎖店或是平價餐廳。專家警告，燒肉店2025年破產數可能突破60家大關，顯示日本服務業正面臨結構性危機。

美容業也陷入同樣困境。1月至9月已有92間破產，年增5.7%，預估全年將超越去年114家的高峰。雖然業者推出優惠券、包月制等促銷手段，或是以共享沙龍模式降低成本，但在人力短缺、設備漲價的壓力下仍難以為繼，83%的破產業者同樣敗在「業績下滑」，甚至有超過9成的經營者負債1000萬至5000萬日圓之間（約新台幣200萬至998萬元）。

日本美容院多為獨立經營，且因開業門檻低，整體競爭激烈，同時又要面對人力短缺、原料與設備上漲，小型業者的經營難度因此提高。

值得注意的是，連代表日本職場文化的居酒屋也難逃厄運，2024年前11個月就有203家破產，甚至超過疫情爆發初期的2020年。

 
