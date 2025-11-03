信義區豪宅雙屍案新發展　創投CEO與清秀女藥頭「極樂關係」曝

▲涉嫌販毒的謝承諳、蘇玟云、鍾濠陽3人被檢察官諭令5萬、30萬、20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

陳姓創投公司CEO與曾姓女子日前被發現陳屍北市信義區豪宅客廳，檢警根據現場扣得的大量毒品，鎖定女藥頭蘇玟云涉嫌重大，追查發現，陳男經常招待蘇女和友人在國內外旅遊，所以只要陳男開口要毒品，蘇女就會幫忙向藥頭鍾濠陽等人調貨支應，由同居人謝承諳幫忙送毒到豪宅大廳，親手交給陳男帶回家。

據了解，陳男除了自己名下創投公司資本額高達9億，父親也是知名化妝品包材富商，優渥的家境讓陳男出手闊綽，常帶著朋友到處吃喝玩樂，即使出國也不用朋友花錢，有毒品紀錄的蘇女因此會透過自己的人脈，滿足陳男的用毒需求，且部分交易不收錢，當作招待旅遊的對價。

檢警調查，陳男日前才透過蘇女購買K他命，但很快就施用完畢，因此再找蘇女幫忙調貨，蘇女找上鍾濠陽提供喵喵等各種毒品，在24日由蘇女同居人謝承諳送到陳男豪宅，25日晚間，陳男因為沒參與家聚，父親直接前往豪宅查看，發現兒子與女子陳屍客廳。

由於曾姓女死者並無毒品紀錄，但現場發現的可疑粉末與藥錠，初步化驗可能是K他命、喵喵、大麻、FM2，還有可用來製造神仙水(G水)的先驅溶劑等，多種管制藥品，檢警為追查毒品來源，展開搜索拘提後，檢察官3日複訊後命蘇玟云交保30萬元，鍾濠陽、謝承諳各交保20萬元、5萬元，並皆限制出境出海。至於2人死因還要等待法醫解剖並參酌病歷資料確認。