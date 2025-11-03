　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

記者劉昌松／台北報導

台北市信義區某豪宅25日發生雙屍命案，37歲陳姓創投CEO與25歲曾姓女子疑似施用毒品過量暴斃，檢警破解死者手機，查出陳男生前多次向藥頭購買大量毒品，甚至直接在豪宅內進行交易，經調閱監視畫面後鎖定1女2男涉嫌販毒，展開拘提移送台北地檢署複訊後，檢察官命蘇姓女嫌交保30萬元，鍾姓、謝姓男子各交保20萬、5萬元。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢警偵辦信義區豪宅雙屍命案，查出謝男(左起)、蘇女、鍾男涉嫌販毒。（圖／記者劉昌松攝）

警方調查，死亡的陳男名下創投公司資本額高達9億元，父親早年靠著化妝品包材生意起家，現於某控股公司擔任執行長，父子倆原本約好25日家聚，但陳男未現身又失聯，陳父晚間9點前往永吉路住處查看，只見兒子與曾姓女子已明顯死亡。

據了解，現場沒有外力介入痕跡，陳男坐在地板上靠著沙發，曾姓女子則是斜躺在陳男腋下附近，2人都衣著整齊，警方將桌上發現的白色粉末、藥錠等可疑物品帶回化驗，初步發現有K他命、喵喵、大麻、FM2，還有可用來製造神仙水(G水)的先驅溶劑等管制藥品。

目前2人死因仍待法醫解剖報告確認，不過檢警已根據陳男的手機通聯記錄，發現陳男生前曾多次聯繫蘇姓女子購買毒品，蘇女的謝姓同居人則負責協助送貨，為追溯毒品來源，發動搜索拘提，訊後依《毒品危害防制條例》命蘇女等3人交保候傳，都限制出境出海。

11/01 全台詐欺最新數據

妻驚醒「尪不見」！竟是衝出門縱火...前房東母女慘雙亡

陳玉珍等5名在野陣營女立委，被控去年（2024年）底，在立法院議場內對林宜瑾、陳培瑜2位民進黨女立委動粗，涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌，台北地院今（3日）審理，陳5人均辯稱為救人而抬人、沒打人或踹人，陳並聲請重新勘驗事發影片證明對方說謊，但她願試談和解，「不要增加法院負擔」。

