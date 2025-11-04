　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防範台灣有事！美參聯會主席談「美軍任務轉換」　要南韓承擔責任

▲▼美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日在首爾龍山檢閱儀仗隊。（圖／VCG）

▲美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日在首爾龍山檢閱儀仗隊。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）昨（3）日訪韓，與南韓聯合參謀本部議長陳永承召開第50次美韓軍事委員會（MCM）會議。雙方共同表示，推動戰時作戰指揮權轉換取得「意義性進展」，並在聯合聲明明確指出，南韓軍應承擔半島共同防衛責任，使駐韓美軍能夠轉換關鍵任務、專注應對台灣海峽、東海（東中國海）及南海緊張情勢。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，凱恩與陳永承共同簽署的聯合聲明指出，依據既定標準進行的年度評估顯示，南韓軍在戰時作戰指揮權轉換條件上取得多方面的進展。雙方承諾將持續努力，確保韓軍滿足聯合作戰與防衛態勢所需能力，並強化兩軍互操作性與聯合防衛能力，以因應快速變化的安全環境及各類威脅。

此次會議同時聚焦印太地區安全局勢。聯合聲明指出，美韓同盟的威懾能力必須超越韓半島（朝鮮半島），對維護地區安全、自由與繁榮具有貢獻，並重申在潛在威脅下，將與盟友及夥伴國合作，維護共同利益。會議中還提及持續發展核與常規力量整合（CNI）概念，以增強對北韓核武與導彈威脅的威懾力。

▲▼美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日登上kf-16戰鬥機，與其他5架美韓戰鬥機組成聯隊，飛越世宗市上空，是美韓聯盟首次聯合指揮官飛行。（圖／VCG）

▲美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日登上kf-16戰鬥機，與其他5架美韓戰鬥機組成聯隊，飛越世宗市上空，是美韓聯盟首次聯合指揮官飛行。（圖／VCG，下同）

報導指出，此次MCM會議結果將在今（4）日第57次美韓安全保障協議會議（SCM）中，由南韓國防部長安圭伯與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）共同報告，預料將進一步強化「南韓軍承擔半島防衛、提升駐韓美軍戰略靈活性」的共識。

南韓梨花女子大學知名教授朴元坤等專家分析，這意味著在美軍能靈活調動至台灣海峽及南海等地區之際，韓軍將負責確保半島安全。

在戰時作戰指揮權轉換方面，相關條件涵蓋三大部分：韓軍主導聯合防衛所需的核心軍事能力、美韓聯合應對北韓核導威脅能力，以及韓半島（朝鮮半島）周邊東北亞安全環境。

▲▼美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日登上kf-16戰鬥機，與其他5架美韓戰鬥機組成聯隊，飛越世宗市上空，是美韓聯盟首次聯合指揮官飛行。（圖／VCG）▲▼美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日登上kf-16戰鬥機，與其他5架美韓戰鬥機組成聯隊，飛越世宗市上空，是美韓聯盟首次聯合指揮官飛行。（圖／VCG）

此次聯合聲明強調，南韓軍已在多項關鍵任務達成標準，即使部分評估屬定性，但仍顯示雙方對南韓軍能力的認可。

此外，雙方也討論了美韓同盟現代化議題，包括提升南韓國防預算、引進先進武器與推動聯合作戰能力，並確認將持續合作。

值得一提的是，凱恩與陳永承兩位聯合參謀議長同為空軍退役4星上將，過去均以F-16為主力戰機，會後還分別駕駛KF-16與F-16飛越韓半島（朝鮮半島）上空，象徵雙方同盟的緊密聯繫與信任。MCM會議自1978年以來，每年輪流在首爾與華府舉行，為美韓聯合防衛與戰略合作的重要平台。

11/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤
公園「脫衣打籃球」　被檢舉挨罰2000元
謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！
謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」
吳音寧沒接台肥董座　周玉蔻讚懸崖勒馬：卓榮泰救了自己和民進黨

謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！

ChatGPT新規「禁供醫療、法律、理財建議」　OpenAI澄清真相

香蕉外銷日本大縮水　農業部揭3大主因：今年僅457公噸

託運行李「破成稀巴爛」！內褲襯衫遭撕碎　他怒揭惡夢慘況

川普政府入股美國稀土企業　降低對中國依賴

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

「關稅大王vs最高法院」明登場！　川普關稅辯論5大重點一次看

快訊／俄羅斯堪察加半島規模6.0地震　深度35公里

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

關稅大王vs最高法院　辯論5重點一次看

關稅大王vs最高法院　辯論5重點一次看

美國最高法院5日將針對川普關稅上訴案進行言詞辯論，最大關鍵在於川普能否動用總統緊急權力，對全球貿易夥伴課徵關稅，而這是一項未經考驗的行政權力擴張行為。《國會山莊報》整理出此案的5大關鍵看點。

美媒揭「中國20年大旗」　抗川普關稅斷依賴

美媒揭「中國20年大旗」　抗川普關稅斷依賴

高空滑索遭上百虎頭蜂狂螫　父子全身紅點亡

高空滑索遭上百虎頭蜂狂螫　父子全身紅點亡

美韓防長共赴板門店：川普「實力追求和平」

美韓防長共赴板門店：川普「實力追求和平」

即／韓首爾發生砍殺案　兇嫌當場遭逮！

即／韓首爾發生砍殺案　兇嫌當場遭逮！

關鍵字：

日韓要聞國際軍武南韓美國Dan Caine駐韓美軍

讀者迴響

