防範台灣有事！美參聯會主席談「美軍任務轉換」　要南韓承擔責任

▲美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日在首爾龍山檢閱儀仗隊。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）昨（3）日訪韓，與南韓聯合參謀本部議長陳永承召開第50次美韓軍事委員會（MCM）會議。雙方共同表示，推動戰時作戰指揮權轉換取得「意義性進展」，並在聯合聲明明確指出，南韓軍應承擔半島共同防衛責任，使駐韓美軍能夠轉換關鍵任務、專注應對台灣海峽、東海（東中國海）及南海緊張情勢。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，凱恩與陳永承共同簽署的聯合聲明指出，依據既定標準進行的年度評估顯示，南韓軍在戰時作戰指揮權轉換條件上取得多方面的進展。雙方承諾將持續努力，確保韓軍滿足聯合作戰與防衛態勢所需能力，並強化兩軍互操作性與聯合防衛能力，以因應快速變化的安全環境及各類威脅。

此次會議同時聚焦印太地區安全局勢。聯合聲明指出，美韓同盟的威懾能力必須超越韓半島（朝鮮半島），對維護地區安全、自由與繁榮具有貢獻，並重申在潛在威脅下，將與盟友及夥伴國合作，維護共同利益。會議中還提及持續發展核與常規力量整合（CNI）概念，以增強對北韓核武與導彈威脅的威懾力。

▲美國參謀長聯席會議主席凱恩、南韓聯合參謀本部議長陳永承3日登上kf-16戰鬥機，與其他5架美韓戰鬥機組成聯隊，飛越世宗市上空，是美韓聯盟首次聯合指揮官飛行。（圖／VCG，下同）

報導指出，此次MCM會議結果將在今（4）日第57次美韓安全保障協議會議（SCM）中，由南韓國防部長安圭伯與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）共同報告，預料將進一步強化「南韓軍承擔半島防衛、提升駐韓美軍戰略靈活性」的共識。

南韓梨花女子大學知名教授朴元坤等專家分析，這意味著在美軍能靈活調動至台灣海峽及南海等地區之際，韓軍將負責確保半島安全。

在戰時作戰指揮權轉換方面，相關條件涵蓋三大部分：韓軍主導聯合防衛所需的核心軍事能力、美韓聯合應對北韓核導威脅能力，以及韓半島（朝鮮半島）周邊東北亞安全環境。

此次聯合聲明強調，南韓軍已在多項關鍵任務達成標準，即使部分評估屬定性，但仍顯示雙方對南韓軍能力的認可。

此外，雙方也討論了美韓同盟現代化議題，包括提升南韓國防預算、引進先進武器與推動聯合作戰能力，並確認將持續合作。

值得一提的是，凱恩與陳永承兩位聯合參謀議長同為空軍退役4星上將，過去均以F-16為主力戰機，會後還分別駕駛KF-16與F-16飛越韓半島（朝鮮半島）上空，象徵雙方同盟的緊密聯繫與信任。MCM會議自1978年以來，每年輪流在首爾與華府舉行，為美韓聯合防衛與戰略合作的重要平台。