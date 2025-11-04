　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

LINE今日起終止對13.20.0以下版本之應用程式的支援。（圖／達志／美聯社）

▲LINE今起終止對13.20.0以下版本之應用程式的支援。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

根據LINE官方公告，擁有超過2200萬台灣用戶的通訊軟體LINE，於今（4）日起正式終止對13.20.0以下版本之應用程式的支援。此次更新將直接影響多數仍使用舊型裝置或未更新作業系統的用戶，屆時LINE的基本功能如傳訊與語音通話將無法繼續使用。

此次調整影響的族群主要可分為三大類：一是無法升級系統的舊型智慧型裝置使用者；二是使用過低版本作業系統的手機和平板用戶；三是Apple Watch作業系統未達標準的穿戴裝置用戶。

首先，在舊型裝置部分，受影響者包括無法升級至iOS 15的iPhone舊機型。像是iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE，因僅支援至iOS 12，無法安裝最新版的LINE應用程式。一旦LINE版本更新至13.21.0或更高，這些裝置將無法使用LINE的任一功能。

其次，在作業系統方面，若iPhone或iPad仍使用iOS或iPadOS 14.8.1以下的版本，或Android手機版本仍停留在7.1.2以下，即便硬體尚能運作，也因無法升級至新版LINE，而被迫中斷服務。LINE目前的新版本要求最低作業系統為iOS/iPadOS 15及Android 8.0。

第三，LINE亦同步調整對Apple Watch的支援標準。未來如欲於Apple Watch上繼續使用LINE，裝置需升級至watchOS 8.0以上版本。若未達該標準，將無法安裝更新版LINE或使用相關功能。

LINE官方強調，用戶應儘速確認目前使用的裝置與作業系統是否符合最新更新門檻，若裝置過舊導致無法升級，建議更換新裝置，以免通訊功能受到影響。此外，官方亦提醒用戶備份重要聊天記錄，以防因更新失敗或設備無法支援而導致資料遺失。

