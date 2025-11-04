　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立冬極寒！命理師揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

立冬極寒！命理師揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

▲命理專家小孟老師分享立冬6大禁忌與傳統習俗，並提醒3個星座的人要注意身體健康。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

11月7日迎來24節氣的立冬，以古代時序來看，代表宣告冬天正式開始。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享立冬6大禁忌與傳統習俗，同時提醒3個星座的人要注意身體，這時候比較容易出狀況。

【立冬禁忌】

1.立冬不宜過早外出：立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。

2.立冬不宜飲用大量熱水：立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，易導致身體不適。

3.忌洗熱水澡過久：立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。

4.忌運動激烈：立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。

5.3星座好發身體疾病：巨蟹座、獅子座、處女座要格外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。

6.立冬後最好早睡早起：俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

【立冬傳統習俗】

1.立冬一般要補冬：古人認為立冬寒氣重身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。

2.立冬拜祖先：立冬可拜祖先感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。

3.立冬吃餃子：古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替就成為「餃」，故用吃餃子就代表節日交替。

4.立冬吃甘蔗：古人有些擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年最後季節，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意謂。

另外在福建、潮汕一代的人，有「立冬食蔗齒不痛」的說法，因此立冬更要吃甘蔗與炒飯。

5.立冬吃生蔥：立冬吃生蔥，古人立冬能吃蔥能讓身體散發體汗，使體的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通了。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

美宣布重啟核試驗　芬蘭總統：核武新時代已到來

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

美周記／Bobbi Brown喀什米爾唇膏打造絨霧美唇、I’M MEME 小臉修容棒推新色

【漢堡合體！】萬聖節朋友一起扮漢堡　還能合體好有創意XD

