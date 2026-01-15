　
中華電信攜手Disney+打造主題門市　談「獨家約」：互補才重要

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信 15日宣布與Disney+合作，只要申辦中華電信5G、HiNet光世代、MOD家速方案等，就能以75折優惠價加購Disney+方案，同時訂閱HamiVideo能省更多。此外，中華電信也在台北、高雄兩地將門市裝置成迪士尼主題門市，同時開放粉絲朝聖，即日起於指定實體門市申辦Disney+指定方案將可獲得好禮，更有機會參加「中華電信 | Disney+ 豪禮總動員—獨家旅行好禮登錄抽」活動。

▼中華電信個人家庭分公司總經理胡學海（左）、華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 中華電信 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信與迪士尼強強聯手，提供消費者輕鬆享受Hami Video及Disney+豐富內容，滿足多元收視及飆網追劇需求，更持續深耕家庭市場，為客戶提供闔家共享、歡樂加倍的優質娛樂體驗及服務。此次結合迪士尼全球多元的業務範疇，活動期間申辦指定方案即可抽美國迪士尼寵粉行程與其他迪士尼好禮。

現申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案（原價335元/月）；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2千元。

此外，為讓客戶能夠親自體驗迪士尼魅力，即日起於指定實體門市申辦Disney+指定方案可加碼獲得中華電信獨家圖樣的Disney磁吸手機支架，精選 20 款經典 IP 圖樣隨機贈送，帶來驚喜體驗(數量有限，送完為止)註3；至3/31前於中華電信全通路申辦，皆可參加「中華電信 | Disney+ 豪禮總動員—獨家旅行好禮登錄抽」活動，並於4/22前至活動網頁完成抽獎序號登錄，皆有機會免費飛美國洛杉磯享三天迪士尼專屬寵粉行程、免費飛日本東京暢遊迪士尼樂園，以及獲得迪士尼旅行用品大禮包。

▼中華電信將門市打造成主題門市。

▲▼ 中華電信 。（圖／記者蘇晟彥攝）

對此，其實在前幾年台灣大哥大就與Disney+簽署獨家約，但近期消聲匿跡，胡學海指出，OTT 市場初期（如 2021 年）各家傾向獨家搶市佔；現階段市場成熟，策略轉向「資源互補」與「多元佈局」，而非單純的排他性競爭。針對獨家約部分，胡也認為有沒有獨家倒是無所謂，但雙方必須有策略性的補足對方不足的地方，這樣用戶數才會有顯著成長。

針對日前投資，胡指出，如果投資內容讓Netflix、Disney+ 國際平台看見、出價更好，有更好的推廣效益，中華電信持開放態度，甚至樂見內容賣給競爭對手，以求內容價值最大化。此外，針對日前中華電信成為大大寬頻第二大股東，胡也表示目前不方便回答相關事宜，包含產品是否會做出區隔，還是整合行銷，需視未來策略而定，不方便針對單一個案評論。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

