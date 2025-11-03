　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4生肖立冬後「職場轉運」喜獲貴人助攻　升遷加薪都來

（示意圖／Pixabay）

▲祿存星落入事業相關宮位時，往往意謂著命主在事業中容易得到貴人相助。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在紫微斗數中，「祿存星」的力量彷彿一座默默累積資源的倉庫，代表著「多得」、「穩收」、與「被照顧」，包含福氣也象徵踏實的收穫。紫微斗數專家姚本軍透露，祿存星落入事業相關宮位時，往往顯示著命主在事業中容易得到貴人相助、資源挹注，或在職場中建立穩定的立足之地，以下4生肖立冬起職場有望轉運。

生肖豬

[廣告]請繼續往下閱讀...

祿存星立冬開始對生肖豬產生影響，對豬者而言，這是一段「運勢回升」的時期。豬者天生善良務實，常常默默付出，但未必會向外爭取。此時象徵著過往所累積的人情、能力與信譽，正準備回來報償給他們。事業上的進展會變得更加踏實，有機會得到主管的肯定，也可能在組織中獲得更穩定的角色。更重要的是，祿存讓豬者的眼光變得更精準，對於機會與風險的判斷更為靈巧，不再依賴運氣，而是以智慧把握未來。立冬之後，若豬者願意稍微積極一些，將能迎來穩中有進的好時機。

生肖羊

立冬開始「踏實換成果」的能量更加明顯。羊者本身帶著柔韌之心，雖然溫和卻有堅持，受祿存星影響，事業基礎更加鞏固。升遷、加薪、被委以更重要責任等現象都可能發生，尤其是長期在同一領域深耕的羊者，更能感受到職涯的地位提升。祿存也象徵財務穩定，因此羊者在工作中，不僅會獲得實質的回報，也能累積長遠的價值與人脈。

生肖馬

祿存星立冬開始為生肖馬帶來一種「貴人從人而來」的運勢。馬者熱情、行動力強，人際網路本就活絡，此時受祿存星影響，這種人脈力量更能轉化為具體機會。朋友介紹的工作、合作夥伴的支持、團隊共同創業的契機，都可能在這時浮現。祿存星也讓馬者在面對合作時更懂得互利共贏，不會再一味獨行，而懂得集眾之力成事。立冬後的社交活動如果能多參加、多互動，不僅能遇見新的貴人，甚至能重新連結舊識，促成事業上的加分轉折。

生肖雞

祿存星立冬開始為生肖雞帶來的不只是財富，更是「心態成熟帶動機會」的祝福。雞者聰明敏銳，但有時在競爭中容易過度緊繃。受祿存星影響，象徵內在變得更篤定、更從容，反而能吸引外界的助力。當雞者不再急於證明自己，而是以穩健的節奏前進，事業上的運勢自然水漲船高。精神狀態變好、人緣變順、貴人靠近，甚至連投資或副業也更容易做出正確判斷。

延伸閱讀
黃明志捲命案！謝侑芯經紀人曝「未全程陪同」原因
獨家／粿粿落腳《全明星》好友胡釋安同棟住所　王子四月慶生會仍見席惟倫身影
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0分！陸跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉
快訊／00929宣布配息調升
快訊／林安可行使旅外球員權利
冬盟參賽名單出爐！兄弟最多、冠軍猿入列
2大串流平台突宣布整合！　
嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭高鐵！他往前一看「都同1姿勢」超療癒　萬人點頭：這樣才好睡

老豬農用廚餘舊照上傳　稽查員只打電話…中市府：會內部查察

4生肖立冬後「職場轉運」喜獲貴人助攻　升遷加薪都來

被民進黨打壓！館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

台灣人友善「卻有1風氣」！　一票外國人喊糟：聚會不會找你

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征：教育訓練沒強調？

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

走訪上新莊、公園串連城市綠意　一座讓白鼻心出沒湊熱鬧的自然綠洲

走進候鳥與沙灘植物祕境　田寮洋小旅行開始報名

星宇航空宮古島航線轉定期航班　明年2月台北、台中雙點直飛

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

搭高鐵！他往前一看「都同1姿勢」超療癒　萬人點頭：這樣才好睡

老豬農用廚餘舊照上傳　稽查員只打電話…中市府：會內部查察

4生肖立冬後「職場轉運」喜獲貴人助攻　升遷加薪都來

被民進黨打壓！館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

台灣人友善「卻有1風氣」！　一票外國人喊糟：聚會不會找你

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征：教育訓練沒強調？

11月「12星座運勢」排行曝！ 第1名一路旺到跨年

走訪上新莊、公園串連城市綠意　一座讓白鼻心出沒湊熱鬧的自然綠洲

走進候鳥與沙灘植物祕境　田寮洋小旅行開始報名

星宇航空宮古島航線轉定期航班　明年2月台北、台中雙點直飛

10月移轉棟數止跌反增5.7%　全年面26萬棟保衛戰

饗食天堂林口三井店今開幕　12道限定料理一次看

印度空難241死　「唯一生還者」煎熬：上帝給我生命卻奪走家庭

高市早苗喊話金正恩！邀開「高金會」　力求解決北韓綁架問題

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

李洙赫留台愛相隨GD！訪台愛用包款找到了　加碼公開近期同款時髦單品

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

宣導執法並行見效！基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

生活熱門新聞

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

台AV女優自爆曾被邀去馬來西亞「試那些東西」

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看

粿粿吸到同情票！她拋出1疑問...網讚公正

粿粿扛8成家用、做家事「塑造范姜軟爛形象？」他狠打臉

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」全被拍

謝侑芯全裸猝死！醫見1狀況喊怪：自然死亡機率很低

更多熱門

相關新聞

彰化老店改賣雞肉圓　網笑曝雞心聲：台灣不能住了

彰化老店改賣雞肉圓　網笑曝雞心聲：台灣不能住了

非洲豬瘟疫情於10月爆發於台中一處養豬場，農委會祭出全台禁宰、禁運、禁用廚餘養豬措施至11月6日，不少仰賴豬肉的食品業者因此被迫暫停營業。不過也有店家快速應變，彰化一間老字號肉圓店火速推出「雞肉肉圓」，台南也有業者以雞肉替代豬肉製作碗粿，創新做法在社群平台掀起熱議。

直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」

直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」

比特幣逢10必漲破功！創投CEO：下個熊市恐大跌70%

比特幣逢10必漲破功！創投CEO：下個熊市恐大跌70%

「大家哇哇叫！」　花蓮民宿停歇業逾200家

「大家哇哇叫！」　花蓮民宿停歇業逾200家

花蓮倒店潮！　半數房東住台北

花蓮倒店潮！　半數房東住台北

關鍵字：

周刊王生肖命理

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面