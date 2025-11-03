4生肖立冬後「職場轉運」喜獲貴人助攻　升遷加薪都來

▲祿存星落入事業相關宮位時，往往意謂著命主在事業中容易得到貴人相助。（示意圖／Pixabay）

在紫微斗數中，「祿存星」的力量彷彿一座默默累積資源的倉庫，代表著「多得」、「穩收」、與「被照顧」，包含福氣也象徵踏實的收穫。紫微斗數專家姚本軍透露，祿存星落入事業相關宮位時，往往顯示著命主在事業中容易得到貴人相助、資源挹注，或在職場中建立穩定的立足之地，以下4生肖立冬起職場有望轉運。

生肖豬

祿存星立冬開始對生肖豬產生影響，對豬者而言，這是一段「運勢回升」的時期。豬者天生善良務實，常常默默付出，但未必會向外爭取。此時象徵著過往所累積的人情、能力與信譽，正準備回來報償給他們。事業上的進展會變得更加踏實，有機會得到主管的肯定，也可能在組織中獲得更穩定的角色。更重要的是，祿存讓豬者的眼光變得更精準，對於機會與風險的判斷更為靈巧，不再依賴運氣，而是以智慧把握未來。立冬之後，若豬者願意稍微積極一些，將能迎來穩中有進的好時機。

生肖羊

立冬開始「踏實換成果」的能量更加明顯。羊者本身帶著柔韌之心，雖然溫和卻有堅持，受祿存星影響，事業基礎更加鞏固。升遷、加薪、被委以更重要責任等現象都可能發生，尤其是長期在同一領域深耕的羊者，更能感受到職涯的地位提升。祿存也象徵財務穩定，因此羊者在工作中，不僅會獲得實質的回報，也能累積長遠的價值與人脈。

生肖馬

祿存星立冬開始為生肖馬帶來一種「貴人從人而來」的運勢。馬者熱情、行動力強，人際網路本就活絡，此時受祿存星影響，這種人脈力量更能轉化為具體機會。朋友介紹的工作、合作夥伴的支持、團隊共同創業的契機，都可能在這時浮現。祿存星也讓馬者在面對合作時更懂得互利共贏，不會再一味獨行，而懂得集眾之力成事。立冬後的社交活動如果能多參加、多互動，不僅能遇見新的貴人，甚至能重新連結舊識，促成事業上的加分轉折。

生肖雞

祿存星立冬開始為生肖雞帶來的不只是財富，更是「心態成熟帶動機會」的祝福。雞者聰明敏銳，但有時在競爭中容易過度緊繃。受祿存星影響，象徵內在變得更篤定、更從容，反而能吸引外界的助力。當雞者不再急於證明自己，而是以穩健的節奏前進，事業上的運勢自然水漲船高。精神狀態變好、人緣變順、貴人靠近，甚至連投資或副業也更容易做出正確判斷。

