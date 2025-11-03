豬肉禁宰！彰化老店改賣「雞肉圓」　網笑曝雞心聲：台灣不能住了

▲豬肉禁宰，許多肉圓業者火速以雞肉代替。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

非洲豬瘟疫情於10月爆發於台中一處養豬場，農委會祭出全台禁宰、禁運、禁用廚餘養豬措施至11月6日，不少仰賴豬肉的食品業者因此被迫暫停營業。不過也有店家快速應變，彰化一間老字號肉圓店火速推出「雞肉肉圓」，台南也有業者以雞肉替代豬肉製作碗粿，創新做法在社群平台掀起熱議。

一名網友昨（2）日於Threads分享，表示作為土生土長的彰化人，生平第一次嘗試「雞肉口味肉圓」，並附上店家公告照片，標語寫道：「豬出國、雞支援」，說明因應豬肉停售，才會推出雞肉肉圓。

原PO表示，這間位於員林的肉圓老店是許多在地人從小吃到大的回憶，自己則是喜愛醬料和筍丁，雖然改成雞肉餡，但整體風味變化不大，雞肉口感比豬肉稍鬆，不柴但也有特色，首次嘗試仍覺得美味可口。

貼文吸引逾130萬人瀏覽，網友留言笑稱：「危機就是轉雞」、「只有雞受傷的世界」、「雞：不是啊！婚喪喜慶、請客賭輸全部都拿我當祭品，現在連豬肉出事連我也要遭殃……」、「真的是ㄏㄨㄚˋ雞ㄨㄢˊ了（台語：喊支援）」、「雞：台灣真的不能住了」、「雞說每次打賭就說請多少份雞排，我也是默默扛起來了，然後豬有疫情你們也找我扛，牛呢？羊呢？你們都不找牠們扛」、「禽流感時候也沒看你們要豬扛，憑什麼好的沒有我，壞的都我扛。」

