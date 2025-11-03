　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲LINE將結束3類用戶的支援服務。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

通訊軟體LINE發布公告，明天（4日）起將結束對LINE應用程式13.20.0以下版本的支援服務，包括有3類用戶將無法透過系統版本使用LINE，官方不建議在最低需求環境中使用LINE，但仍可使用舊版LINE應用程式。

LINE公告指出，系統將於11月4日結束對LINE應用程式13.20.0以下版本的支援服務，結束支援後，用戶將無法透過3種版本以下的系統使用LINE，包括：
一、iOS、iPad OS 14.8.1以下版本
二、Android（智慧手機、平板電腦）作業系統7.1.2以下版本
三、watchOS 7.6.2以下版本。

由於iPhone 6s、iPad Air 2、iPad 第5代、iPad mini 4以前機種已無法支援更新至最低需求，像是iPhone 6、iPhone 6 Plus和iPhone SE等都無法再使用LINE。

LINE提醒，將使用的裝置作業系統或LINE應用程式更新為最新版本後，即可繼續使用LINE的服務。智慧手機和平板電腦需要iOS、iPad OS 15.0版本、Android作業系統8.0以上版本，將LINE應用程式升級至13.21.0以上版本後，即可繼續使用LINE。

▲▼LINE公告。（圖／取自LINE官網）

▲LINE公告13.20.0以下版本結束支援。（圖／取自LINE）

至於iOS、iPad OS 14.8.1和Android系統7.1.2以下版本在執行2步驟：一、將作業系統更新為iOS、iPad OS版本15.0或Android OS版本8.0以上版本後，二、將LINE應用程式更新至最新版本，即可繼續使用LINE。

Apple Watch部分，watchOS 8.0以上版本將已配對的iPhone內所安裝的LINE應用程式升級至13.21.0以上版本後，可繼續使用LINE；watchOS 7.6.2以下版本，將iPhone的iOS更新至最新版本，並將Apple Watch升級為watchOS 8.0以上版本即可繼續使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光
快訊／國道7連撞　29歲BMW女「下車看」被撞死
下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

蘋果雙11有大動作？新款Apple TV、HomePod mini傳本月亮相！

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

蘋果雙11有大動作？新款Apple TV、HomePod mini傳本月亮相！

LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

中國「十五五」的脈絡、特色與對台影響

國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被客運撞死

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

《浪漫匿名者》7金句：不過我們每個人，其實或多或少都戴著面具

淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD

3C家電熱門新聞

三創驚爆人潮「搶買旅拍神機」

vivo X300正式規格、售價出爐

新款Apple TV、HomePod mini傳本月亮相！

蘋果官網突襲開賣AirPods Pro 3

iOS 26.1更新重點一次看！

新款iPad mini傳升級防水與OLED螢幕

Google首頁萬聖節驚喜！點開免費玩

永久免費！Affinity三大套件整合登場

OPPO全新旗艦FINDX9系列售價公開

三星智慧冰箱強推廣告惹民怨

傳蘋果為iPad mini 8研發無孔音訊系統

雙11購物節3C優惠全攻略

Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

更多熱門

相關新聞

她FB、LINE「1功能關掉」　全場點頭：快樂多了

她FB、LINE「1功能關掉」　全場點頭：快樂多了

不少人坦言，長大後反而想低調、平靜過生日！一名女網友透露，她早已將LINE與臉書上的生日資訊全部關閉，原因是「真的不需要無謂的祝福」，好奇是否也有人和她一樣？貼文一出掀起眾人共鳴，直呼「小時候很在乎，長大後發現其實自己在別人眼中並沒有那麼重要］、「還要一個一個回應有點尬」。

直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」

直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」

用LINE徵才誘騙少女性交易　馬伕等3人被起訴

用LINE徵才誘騙少女性交易　馬伕等3人被起訴

詐團假扮聯合國士兵　越南帳號被警識破

詐團假扮聯合國士兵　越南帳號被警識破

iOS 26.1更新重點一次看！

iOS 26.1更新重點一次看！

關鍵字：

LINEiPhoneiOS

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面