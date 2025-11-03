LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

▲LINE將結束3類用戶的支援服務。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

通訊軟體LINE發布公告，明天（4日）起將結束對LINE應用程式13.20.0以下版本的支援服務，包括有3類用戶將無法透過系統版本使用LINE，官方不建議在最低需求環境中使用LINE，但仍可使用舊版LINE應用程式。

LINE公告指出，系統將於11月4日結束對LINE應用程式13.20.0以下版本的支援服務，結束支援後，用戶將無法透過3種版本以下的系統使用LINE，包括：

一、iOS、iPad OS 14.8.1以下版本

二、Android（智慧手機、平板電腦）作業系統7.1.2以下版本

三、watchOS 7.6.2以下版本。

由於iPhone 6s、iPad Air 2、iPad 第5代、iPad mini 4以前機種已無法支援更新至最低需求，像是iPhone 6、iPhone 6 Plus和iPhone SE等都無法再使用LINE。

LINE提醒，將使用的裝置作業系統或LINE應用程式更新為最新版本後，即可繼續使用LINE的服務。智慧手機和平板電腦需要iOS、iPad OS 15.0版本、Android作業系統8.0以上版本，將LINE應用程式升級至13.21.0以上版本後，即可繼續使用LINE。

▲LINE公告13.20.0以下版本結束支援。（圖／取自LINE）



至於iOS、iPad OS 14.8.1和Android系統7.1.2以下版本在執行2步驟：一、將作業系統更新為iOS、iPad OS版本15.0或Android OS版本8.0以上版本後，二、將LINE應用程式更新至最新版本，即可繼續使用LINE。

Apple Watch部分，watchOS 8.0以上版本將已配對的iPhone內所安裝的LINE應用程式升級至13.21.0以上版本後，可繼續使用LINE；watchOS 7.6.2以下版本，將iPhone的iOS更新至最新版本，並將Apple Watch升級為watchOS 8.0以上版本即可繼續使用。