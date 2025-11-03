小時候超在乎！她FB、LINE「1功能關掉」　全場點頭：快樂多了

▲原PO把生日提醒關掉，言不想收到不熟的人祝福。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人坦言，長大後反而想低調、平靜過生日！一名女網友透露，她早已將LINE與臉書上的生日資訊全部關閉，原因是「真的不需要無謂的祝福」，好奇是否也有人和她一樣？貼文一出掀起眾人共鳴，直呼「小時候很在乎，長大後發現其實自己在別人眼中並沒有那麼重要」、「還要一個一個回應有點尬」。

一名女網友在Threads表示，她把社群平台LINE、臉書的生日都隱藏起來，因為她真的不需要無謂的祝福，不知大家是否也有跟她一樣的想法？

底下網友也點頭直呼，「+1，發現關了之後，根本沒有人記得」、「我有把FB關掉，真正的好朋友會記得你的生日」、「+1，超級害怕別人祝我生日快樂」、「小時候會很在乎，但長大後發現其實自己在別人眼中並沒有那麼重要，真的有心就會記得了」、「去年開始這樣做，發現不打擾別人也不用回覆沒有意義的罐頭式祝福，快樂多了」、「某一年開始我就關了，還要花時間回覆一些根本一年才聯絡一次的人...好累」、「還要一個一個回應有點尬」。

也有人直呼，生日當天媽媽才是重要主角，「生日那天，我只給了我媽媽一個大大的擁抱，其他的真的不需要」、「生日為母難日，生日應該要感謝母親」、「我媽過世後，我就關了，沒什麼好過的了」。