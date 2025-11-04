　
鳳凰颱風估將生成！　最新歐美模擬路徑曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗將以最強之姿，挾帶暴風致災雨登陸越南（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

鳳凰颱風估將生成！中央氣象署預報員蔡伊其表示，預估熱帶性低氣壓周三有機會變颱風，後期路徑分歧滿大，會不會直接影響台灣，還要再觀察。對此，氣象專家吳德榮分析最新歐美模式系集預報指出，因各國模擬皆還在調整中，過早去討論其對台的威脅程度也是枉然。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日仍受東北季風影響，北部、宜花、中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台涼，中南部白天微熱早晚涼。

（圖／翻攝weathernerds）

▲▼吳德榮表示，最新歐洲（上圖）、美國系集模式（下圖）模擬皆顯示，熱帶系統系集平均路徑在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，代表不確定性很大。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三至周日另一波東北季風影響，周三水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台偏涼；周四至周日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，各地皆是白天偏熱、早晚涼；下周一另一波弱東北季風影響，迎風面再轉雨，氣溫略降。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗在菲律賓中部，偏西進行進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨登陸越南，有相關行程應注意。

吳德榮表示，最新歐洲、美國（GEFS）系集模式模擬顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑（粗黑線）皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑（細線）分散在兩側，分散度非常大，代表不確定性很大，故過早去討論其對台的威脅程度也是枉然，因各國模擬皆還在調整中。

蔡伊其接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今晨2時關島附近生成一個熱帶低壓，預估周三有機會變颱風，將先以西北西方向，周末到下周來到呂宋島東方海面；而後期路徑分歧滿大，有些是比較直接影響台灣，有些比較早北轉到琉球，有些是進到南海，會不會直接影響再觀察，但下周二前後比較靠近台灣。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

