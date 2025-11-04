準鳳凰恐達強颱　「可能非常偏近台灣東部」

▲密切關注準鳳凰颱風。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今年第26號颱風「鳳凰」（Fung-wong）估將生成！氣象專家林得恩提醒，熱帶性低氣壓不只將會再發展為颱風外，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間；從系集模式模擬結果，也有部分成員路徑非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，TD29需要特別小心！根據今晨最新動態增強紅外線衛星影像、微波影像顯示，TD29的低層環流正在增強當中；從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，只有5至10 節左右，以及海面溫度較高，都在29至30度。

林得恩指出， 初步評估，擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩提醒，由於環境條件相當配合，TD29不只將會再發展為颱風外，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間；從系集模式模擬結果，也有部分成員路徑非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統。

中央氣象署預報員蔡伊其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨2時關島附近生成一個熱帶低壓，預估周三有機會變颱風，將先以西北西方向，周末到下周來到呂宋島東方海面；而後期路徑分歧滿大，有些是比較直接影響台灣，有些比較早北轉到琉球，有些是進到南海，會不會直接影響再觀察，但下周二前後比較靠近台灣。