鳳凰颱風估明生成　最靠近台灣時間曝

▲熱帶低壓發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

今年第26號颱風「鳳凰」（Fung-wong）估將生成！中央氣象署預報員蔡伊其表示，今天凌晨2時關島附近生成一個熱帶低壓，預估周三有機會變颱風，後期路徑分歧滿大，會不會直接影響台灣，還要再觀察，但下周二前後比較靠近台灣。

蔡尹其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周三東北季風影響，今華南雲系東移，水氣較多，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢較明顯，並有局部較大雨勢發生機率，北部有短暫雨，花蓮、中部山區有局部短暫雨，中部、台東、南部山區、恆春半島亦有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



蔡伊其說，周三水氣稍減少，北部、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周四東北季風減弱，桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星短暫雨。

蔡伊其表示，周五到周日基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨；下周一東北季風增強，北部、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

蔡伊其提到，今晨2時關島附近生成一個熱帶低壓，預估周三有機會變颱風，將先以西北西方向，周末到下周來到呂宋島東方海面；而後期路徑分歧滿大，有些是比較直接影響台灣，有些比較早北轉到琉球，有些是進到南海，會不會直接影響再觀察，但下周二前後比較靠近台灣。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

