3可能路徑！　準鳳凰颱風估「拋物線北上」

▲3條準鳳凰颱風可能路徑。（點圖可放大／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

密切關切準鳳凰颱風！氣象粉專分析3條可能路徑，「走一條類似拋物線的路徑前進」，強度至少達中颱以上。

「觀氣象看天氣」臉書表示，這幾天大家較為關注的90W，由於周一晚上衛星風場掃描有掃到30節左右風速，因此日本氣象廳也將其升格為熱帶性低氣壓，並發布「Ｗ」（Ｗarning），顯示其有逐步發展成颱風的可能。

觀氣象看天氣說，預計在下周一附近，太平洋高壓勢力會有所減弱，屆時就要密切關注，副高減弱的速度及程度，而準鳳凰颱風（90W）大致上會沿著副高邊緣，走一條類似拋物線的路徑前進。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



觀氣象看天氣指出，至於對台灣影響的程度，就要看其北轉的角度而定，目前不論是傳統模式（EC），還是近年表現較優秀的AI模式（FNV3、EC-AIFS），都還尚未穩定掌握。

該粉專提到，強度方面，目前模式預估其環流可能不會太小，強度至少達中颱以上，因此其接近台灣附近海面時，也要留意是否與動北季風產生互動，可以持續觀察。

中央氣象署預報員蔡伊其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨2時關島附近生成一個熱帶低壓，預估周三有機會變颱風，將先以西北西方向，周末到下周來到呂宋島東方海面；而後期路徑分歧滿大，有些是比較直接影響台灣，有些比較早北轉到琉球，有些是進到南海，會不會直接影響再觀察，但下周二前後比較靠近台灣。