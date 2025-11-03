　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

▲▼ 華為消費者業務集團首席執行官余承東（Richard Yu）先前表示，「即使沒有美國市場，我們也將是世界第一。」（圖／路透社）

▲華為常務董事、終端BG董事長余承東。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

華為最新作業系統「鴻蒙6」（11月22日）上線僅一天，吸引超過300萬用戶升級，再創歷史最速更新新高。華為常務董事、終端BG董事長余承東近日在內部信中表示，搭載鴻蒙5的設備已突破2300萬部，生態發展已邁過「生死線」，但要真正壯大仍挑戰重重。他強調，下一階段目標是將用戶規模擴大至4000萬、6000萬，甚至突破上億，讓鴻蒙在全球市場「三分天下有其一」。

▲▼華為發表「鴻蒙6」。（圖／翻攝自微博）

▲華為「鴻蒙6」發表首日更新數便迅速突破300萬。（圖／翻攝自微博）

《觀察者網》報導，華為常務董事、終端BG董事長余承東近日發了一封致員工內部信件。他在信中說，鴻蒙5搭載設備已突破2300萬，邁過了最關鍵的生死線，生態正循環的飛輪開始穩健地轉動起來。但鴻蒙要想活得好，還有很多困難要克服，很多工作要去做。

余承東指出，兩年來的鴻蒙生態建設困難重重，團隊必須快速轉變思維，從「開放利他、體驗至上、長期主義」的文化出發，與開發者和合作夥伴共同打造健康生態。他呼籲員工保持謙卑心態，從使用者角度思考如何讓系統「更好用、更長久」。

余承東透露，「鴻蒙6」發佈後升級速度創下新紀錄，AI一鍵成片、親情防詐、互動主題、碰一碰分享等功能廣受好評。多款應用加速適配，系統體驗「日日更新」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拼賺23萬！　6檔抽籤股起跑
是你嗎？北捷「145億中選一」幸運兒誕生　享免費搭捷運1年
台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁
2台灣人在新加坡入獄！　盜刷百萬狂買iPhone、名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

陸首顆海風海浪探測衛星　命名為「媽祖號」

買墳場旁的公寓被笑「瘋了」　男10年後笑了：後悔只買2間！

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

東京女子把置物櫃當膠囊旅館　抱小熊維尼熟睡被警察叫醒

專訪／睽違24年回歸小螢幕！陸小芬疫情「收掉芳療副業」親曝原因

新店74歲翁開錯巷弄　倒車誤踩油門衝進民宅！屋內2人嚇傻

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

中國房市銷售下滑、房價連跌3年　財經媒體：市場陷入惡性循環

兩步變身日劇主角！AI雪景特效＋人生三格寫真洗版社群

謝瓊煖搭擋洪都拉斯演夫妻！　被突襲「冷笑話考驗」真實反應曝光

粉絲大喊GD＂龍哥＂　他躺下來然後就卡住了XDD

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

她手鐲戴10年沒摘過　「長進肉裡」手爛掉

貨車撞破2樓牆面！車頭卡半空畫面曝

中國核能研究突破　首實現燃料從鈾改釷

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

陸女護理師遭割喉！男友載屍閒晃1小時

陸高官沉迷網路遊戲　遭開除黨籍、公職

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

中共整治「裸官」　港媒：子女移居國外者一律調整崗位

更多熱門

相關新聞

台鐵首列「升級包覆式座椅」新自強號12月底上路　甩「難坐」惡評

台鐵首列「升級包覆式座椅」新自強號12月底上路　甩「難坐」惡評

台鐵新自強號EMU3000型座椅舒適度屢遭旅客詬病，長時間搭乘容易背痛或不適，加上充電座設計在座椅下方，民眾需要蹲下或跪著找插孔充電，台鐵預計11月底啟動座椅更新工程，首列採包覆式背墊2.0版座椅的EMU3000型列車，最快12月底完工上路載客，扶手還有充電座，50列116年底前全數更新，耗資1.1億元。

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

中東企業暗助中共升級飛彈　恐影響台海戰力

中東企業暗助中共升級飛彈　恐影響台海戰力

華為發表新一代系統「鴻蒙6」

華為發表新一代系統「鴻蒙6」

花蓮更新災區家電募得清單　快煮壺3700台最多

花蓮更新災區家電募得清單　快煮壺3700台最多

關鍵字：

華為鴻蒙6余承東更新鴻蒙用戶

讀者迴響

熱門新聞

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面