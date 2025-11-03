「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

▲華為常務董事、終端BG董事長余承東。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

華為最新作業系統「鴻蒙6」（11月22日）上線僅一天，吸引超過300萬用戶升級，再創歷史最速更新新高。華為常務董事、終端BG董事長余承東近日在內部信中表示，搭載鴻蒙5的設備已突破2300萬部，生態發展已邁過「生死線」，但要真正壯大仍挑戰重重。他強調，下一階段目標是將用戶規模擴大至4000萬、6000萬，甚至突破上億，讓鴻蒙在全球市場「三分天下有其一」。

▲華為「鴻蒙6」發表首日更新數便迅速突破300萬。（圖／翻攝自微博）

《觀察者網》報導，華為常務董事、終端BG董事長余承東近日發了一封致員工內部信件。他在信中說，鴻蒙5搭載設備已突破2300萬，邁過了最關鍵的生死線，生態正循環的飛輪開始穩健地轉動起來。但鴻蒙要想活得好，還有很多困難要克服，很多工作要去做。

余承東指出，兩年來的鴻蒙生態建設困難重重，團隊必須快速轉變思維，從「開放利他、體驗至上、長期主義」的文化出發，與開發者和合作夥伴共同打造健康生態。他呼籲員工保持謙卑心態，從使用者角度思考如何讓系統「更好用、更長久」。

余承東透露，「鴻蒙6」發佈後升級速度創下新紀錄，AI一鍵成片、親情防詐、互動主題、碰一碰分享等功能廣受好評。多款應用加速適配，系統體驗「日日更新」。