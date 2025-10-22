　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華為發表新一代系統「鴻蒙6」　新增AI防詐防窺加密功能

▲華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

華為22日正式發表新一代鴻蒙作業系統「鴻蒙6」，並同步面向首批90多款機型陸續開放公測升級。鴻蒙6重點升級了智慧體驗，還新增AI防詐、防窺、加密分享等功能，新系統在流暢度、智慧化與跨裝置協同等方面全面升級，主打「更順暢、更聰明、更便利」的使用體驗。

據《大象新聞》報導，鴻蒙6依託「鴻蒙星河互聯」架構，進一步強化跨裝置協同能力，支援手機與電腦間「一碰傳」分享檔案與影片，並優化實況窗及掃碼操作。效能方面，系統基於方舟引擎升級，讓多品類裝置效能提升15%，續航延長超過35分鐘，應用啟動、頁面切換等操作更流暢。

▲華為發表「鴻蒙6」。（圖／翻攝自微博，上同）

▲「鴻蒙6」支援90多款機型升級。（圖／翻攝自微博）

在智慧體驗部分，語音助理「小藝」支援16種方言，新增深度搜尋、一句話修圖、視障輔助等功能，還能連動80多個鴻蒙應用智能體，協助用戶完成行程規劃、掛號就醫等任務。系統級應用也深度融合AI技術，進一步提升日常操作效率。

隱私安全方面，鴻蒙6升級「星盾安全架構」，從系統核心到應用生態實現全鏈路防護。官方數據顯示，截至2025年9月，99%的鴻蒙應用已支援安全存取機制，累計攔截不合理權限請求逾240億次。系統也新增AI防詐、防窺與加密分享等功能，加強隱私保護。

▲▼華為發表「鴻蒙6」。（圖／翻攝自微博）

▲▼華為發表「鴻蒙6」。（圖／翻攝自微博）

▲▼華為發表「鴻蒙6」。（圖／翻攝自微博）

此外，鴻蒙6還推出智慧光感介面、元氣心情鎖定螢幕及AIGC藝術簽名等個人化功能，並優化無障礙服務，支援遠端守護等貼心場景。

隨著系統升級，鴻蒙生態進入加速期。目前搭載HarmonyOS 5的裝置已突破2300萬台，微信、支付寶、抖音、淘寶等主流應用均完成深度適配，高德地圖、航旅縱橫及多款熱門遊戲也陸續推出鴻蒙專屬功能，打造更豐富的跨端體驗。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

