中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

▲阿拉伯聯合大公國知名科技公司G42透過中國大陸科技巨頭華為轉交關鍵技術。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

《金融時報》報導指出，美國拜登政府在任期內取得情報顯示，阿拉伯聯合大公國知名科技公司G42，透過中國大陸科技巨頭華為，轉交一項關鍵技術，遭中共解放軍用來升級霹靂-15與霹靂-17等空對空飛彈性能。消息引發美國安全高層憂慮，擔心一旦台海爆發衝突，這項技術恐讓中國戰機在與美軍交戰時搶占優勢。

根據6名知情的前拜登政府官員透露，該情報顯示G42提供的技術被中方用於提升遠程飛彈的發射與制導能力。其中兩人指出，技術是經由華為轉交，強化了霹靂-15與霹靂-17的飛行精準度。

雖然目前尚無證據顯示這項技術轉移違法，《金融時報》也無法確認G42是否知情其軍事用途，但兩名消息人士稱，該技術涉及改良飛彈飛行軌跡的軟體，屬於具軍民兩用性質的敏感項目。

美方官員憂心，若中國藉由華為取得該項技術，將能讓解放軍戰機在潛在台海衝突中獲得更長瞄準時間，進一步威脅美軍空中優勢。報導也指出，這顯示中國在部分武器系統的發展上，已開始逼近甚至超越美國。

G42的主要股東包括美國科技巨頭微軟（Microsoft）、私募基金銀湖資本（Silver Lake）及阿聯主權基金穆巴達拉（Mubadala）。對於美方指控，G42發聲駁斥，強調「指控毫無根據、消息來源動機可疑」，並批評相關報導是「錯誤誹謗」。

《金融時報》指出，美國情報體系內部一度就「G42是否知情協助解放軍」產生爭論。當時拜登政府注意到阿聯與中國合作日趨緊密，因此曾考慮要求阿聯在美中之間「二擇一」，甚至討論是否將G42列入出口管制實體清單。

消息人士透露，白宮在2023年初派遣高層官員赴阿布達比警告：「只要出一次問題，就會被排除在外。」最終阿聯方面對美方關切做出回應。

直到川普（Donald Trump）重返白宮後，美阿關係再度升溫，阿布達比成為由OpenAI主導、總投資金額高達5000億美元的「星門計畫」（Project Stargate）關鍵夥伴。該協議允許美國企業向阿聯出口先進晶片，不過多數相關許可仍待核准。

儘管川普政府強調已設下防堵技術外洩的安全機制，美國部分官員與國會議員仍擔心，阿聯的科技合作恐再度成為中國獲取先進技術的「後門」。兩名知情人士坦言，川普團隊了解這些風險，但相信計畫中已有足夠防護措施防止技術流入中方之手。