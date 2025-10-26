　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

▲▼華為。（圖／CFP）

▲阿拉伯聯合大公國知名科技公司G42透過中國大陸科技巨頭華為轉交關鍵技術。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

《金融時報》報導指出，美國拜登政府在任期內取得情報顯示，阿拉伯聯合大公國知名科技公司G42，透過中國大陸科技巨頭華為，轉交一項關鍵技術，遭中共解放軍用來升級霹靂-15與霹靂-17等空對空飛彈性能。消息引發美國安全高層憂慮，擔心一旦台海爆發衝突，這項技術恐讓中國戰機在與美軍交戰時搶占優勢。

根據6名知情的前拜登政府官員透露，該情報顯示G42提供的技術被中方用於提升遠程飛彈的發射與制導能力。其中兩人指出，技術是經由華為轉交，強化了霹靂-15與霹靂-17的飛行精準度。

雖然目前尚無證據顯示這項技術轉移違法，《金融時報》也無法確認G42是否知情其軍事用途，但兩名消息人士稱，該技術涉及改良飛彈飛行軌跡的軟體，屬於具軍民兩用性質的敏感項目。

美方官員憂心，若中國藉由華為取得該項技術，將能讓解放軍戰機在潛在台海衝突中獲得更長瞄準時間，進一步威脅美軍空中優勢。報導也指出，這顯示中國在部分武器系統的發展上，已開始逼近甚至超越美國。

G42的主要股東包括美國科技巨頭微軟（Microsoft）、私募基金銀湖資本（Silver Lake）及阿聯主權基金穆巴達拉（Mubadala）。對於美方指控，G42發聲駁斥，強調「指控毫無根據、消息來源動機可疑」，並批評相關報導是「錯誤誹謗」。

《金融時報》指出，美國情報體系內部一度就「G42是否知情協助解放軍」產生爭論。當時拜登政府注意到阿聯與中國合作日趨緊密，因此曾考慮要求阿聯在美中之間「二擇一」，甚至討論是否將G42列入出口管制實體清單。

消息人士透露，白宮在2023年初派遣高層官員赴阿布達比警告：「只要出一次問題，就會被排除在外。」最終阿聯方面對美方關切做出回應。

直到川普（Donald Trump）重返白宮後，美阿關係再度升溫，阿布達比成為由OpenAI主導、總投資金額高達5000億美元的「星門計畫」（Project Stargate）關鍵夥伴。該協議允許美國企業向阿聯出口先進晶片，不過多數相關許可仍待核准。

儘管川普政府強調已設下防堵技術外洩的安全機制，美國部分官員與國會議員仍擔心，阿聯的科技合作恐再度成為中國獲取先進技術的「後門」。兩名知情人士坦言，川普團隊了解這些風險，但相信計畫中已有足夠防護措施防止技術流入中方之手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！
一家4口旅遊自撞釀悲劇！3月女嬰死亡
快訊／山本由伸完投！道奇炸2轟　G2擊敗藍鳥
快訊／非洲豬瘟爆發！卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」
泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好
爆非洲豬瘟！北港朝天宮公籤預言「六畜」命中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

以色列開火！　加薩中部精準打擊

川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

「豬肉公主」哭談非洲豬瘟

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

ChatGPT變豬隊友　日女首次出國興奮飛台灣！落地人還在日本

川普將會高市早苗　《華郵》點名「台灣才是最關鍵議題」

泰哀悼期「旅客5點要注意」　他逛曼谷UNIQLO大驚：反應好快

中東企業暗助中共升級飛彈　美情報曝：恐影響台海戰力平衡

川普明訪東京！日本動員1.8萬名警力　啟動超高規格維安

舊思維越存越窮！　《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

以色列開火！　加薩中部精準打擊

川普神祕金主曝光！　梅隆「慨捐40億」替五角大廈發薪

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！　為川金會留伏筆

Hyundai「Venue小休旅大改款」印度亮相！台灣導入國產機率大

快訊／台糖園區星月湖驚見女浮屍　他凌晨4點半運動嚇壞急報警

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

北東雨勢還要連下4天　周六下波東北季風接續報到

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北士科回春待解約落地

從污泥到畫布的轉身　吳懷宣〈復歸與還原〉引人深思

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

台中透天豪宅凌晨大火！9人送醫年紀最小3歲　7歲女童10%灼傷

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

國際熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

泰國服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

川普警告：犯台對中國「非常危險」

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

痛批川普暴君！賀錦麗：我可能再戰白宮

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

7000萬年前恐龍蛋出土！光滑如水煮蛋

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

泰哀悼期　他逛曼谷UNIQLO大驚

川普宣布：對加拿大額外加徵10％關稅

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

日本熊襲累積10死　38歲男為救鄰居遭撕咬亡

更多熱門

相關新聞

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

美國政府內部消息人士透露，川普政府已備妥新一波對俄制裁措施，若普丁持續延宕結束烏克蘭戰爭，華府將針對俄羅斯經濟核心部門施加更嚴厲打擊。

陸軍媒暗示100式坦克已列裝

陸軍媒暗示100式坦克已列裝

川普「匿名好友」捐42億　五角大廈證實收了

川普「匿名好友」捐42億　五角大廈證實收了

軍裝復刻中山堂80年前「受降典禮」！

軍裝復刻中山堂80年前「受降典禮」！

中國「無人版轟-20」試飛現身新疆馬蘭

中國「無人版轟-20」試飛現身新疆馬蘭

關鍵字：

阿拉伯聯合大公國華為軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

港妹嫁台男3年就偷吃！尪見客兄喜歡做愛氣瘋

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

凌晨闖入3女房間「噴精」　民宿老闆兒認了：酒後失態

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面