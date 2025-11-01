美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

▲ 黃仁勳10月31日下午在慶州APEC企業高峰會演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前回應美中晶片貿易爭議時，力駁國安疑慮說法，強調中國已具備「大量」自主AI晶片製造能力，同時讚譽競爭對手華為擁有非凡技術實力，認為美中科技合作才是雙贏之道。

根據CNBC，黃仁勳在南韓受訪時表示，將持續爭取進入中國市場，對於中國在AI領域的發展前景持樂觀態度。他形容中國市場為「獨特且充滿活力的重要市場，沒有任何地方可以取代」，並主張美中兩國在技術領域的合作符合彼此根本利益。

針對美國政府實施的晶片出口限制措施，黃仁勳提出不同見解。他指出，「中國已製造大量AI晶片，中國軍方當然也能輕鬆取得國產晶片」，且考量到中國已禁用輝達H20晶片，這實際上反映出中國認為自身擁有足夠AI技術能力。

美國政府聲稱，晶片出口管制旨在限制中國取得先進技術及生產高階晶片的能力，並減少其在運算與AI應用方面的發展空間。但黃仁勳認為這些擔憂是多餘的，因為從中國拒絕美國晶片的現實看來，「國安方面的憂慮已經得到解答。」

10月30日「川習會」曾論及輝達晶片出口議題，但未討論最先進的Blackwell圖形處理器。川普會後表示，「我說這實際上是中國和輝達之間的事，但我們算是仲裁者。」

黃仁勳31日受訪表示，輝達在晶片競賽中「遙遙領先」，但同時警告，「低估中國實力和華為驚人競爭力是愚蠢的。」他特別讚揚華為在技術創新方面的表現，稱其為「擁有非凡技術，在全球5G通訊標準和技術領域占據主導地位」，「他們製造出色的智慧型手機和晶片，在網路領域也有卓越實力。」

因此當華為推出CloudMatrix大型AI超級運算系統時，黃仁勳稱他「並不意外」，「認為華為無法建構系統的想法極度缺乏資訊基礎。我們重視競爭，尊重對手能力，非常尊重中國技術實力。正因如此我們才跑得這麼快、致力於開創未來，為的就是搶先所有人提早抵達。」