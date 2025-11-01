　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

▲▼輝達執行長黃仁勳31日下午在慶州APEC企業高峰會演說。（圖／路透）

▲ 黃仁勳10月31日下午在慶州APEC企業高峰會演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前回應美中晶片貿易爭議時，力駁國安疑慮說法，強調中國已具備「大量」自主AI晶片製造能力，同時讚譽競爭對手華為擁有非凡技術實力，認為美中科技合作才是雙贏之道。

根據CNBC，黃仁勳在南韓受訪時表示，將持續爭取進入中國市場，對於中國在AI領域的發展前景持樂觀態度。他形容中國市場為「獨特且充滿活力的重要市場，沒有任何地方可以取代」，並主張美中兩國在技術領域的合作符合彼此根本利益。

針對美國政府實施的晶片出口限制措施，黃仁勳提出不同見解。他指出，「中國已製造大量AI晶片，中國軍方當然也能輕鬆取得國產晶片」，且考量到中國已禁用輝達H20晶片，這實際上反映出中國認為自身擁有足夠AI技術能力。

美國政府聲稱，晶片出口管制旨在限制中國取得先進技術及生產高階晶片的能力，並減少其在運算與AI應用方面的發展空間。但黃仁勳認為這些擔憂是多餘的，因為從中國拒絕美國晶片的現實看來，「國安方面的憂慮已經得到解答。」

10月30日「川習會」曾論及輝達晶片出口議題，但未討論最先進的Blackwell圖形處理器。川普會後表示，「我說這實際上是中國和輝達之間的事，但我們算是仲裁者。」

黃仁勳31日受訪表示，輝達在晶片競賽中「遙遙領先」，但同時警告，「低估中國實力和華為驚人競爭力是愚蠢的。」他特別讚揚華為在技術創新方面的表現，稱其為「擁有非凡技術，在全球5G通訊標準和技術領域占據主導地位」，「他們製造出色的智慧型手機和晶片，在網路領域也有卓越實力。」

因此當華為推出CloudMatrix大型AI超級運算系統時，黃仁勳稱他「並不意外」，「認為華為無法建構系統的想法極度缺乏資訊基礎。我們重視競爭，尊重對手能力，非常尊重中國技術實力。正因如此我們才跑得這麼快、致力於開創未來，為的就是搶先所有人提早抵達。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
乘客行動電源突爆炸！驚險瞬間畫面曝
葛拉斯諾讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！
粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜
大谷翔平明天中3日先發？羅伯斯：會有很多沒做過的事
快訊／環河西路死亡車禍！32歲騎士慘死
鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人
羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話.
沒有第三者！粿粿曝相處實情　爆老公1句話「能從白天爭執到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

川普秀神祕小卡　習近平看了笑成「＞＜」！白宮新照掀熱議

美財長：「中國失算」稀土優勢撐不久　美2年內可確保替代來源

20歲台男「在日本詐騙6旬翁」被逮！相約面交現金　當場被制伏

就等川普點頭！　CNN：五角大廈批准「軍援烏克蘭」戰斧飛彈

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

美國女法官「當街脫褲小便」！爛醉失態　半裸蹲草叢畫面曝

川普廢「1美分硬幣」引爆全美交易混亂！便利商店年財損近1億元

美中合作是雙贏！黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　出口限制多慮了

習近平、李在明談「朝鮮半島無核化」！　北韓怒嗆：做白日夢

川普秀神祕小卡　習近平看了笑成「＞＜」！白宮新照掀熱議

美財長：「中國失算」稀土優勢撐不久　美2年內可確保替代來源

20歲台男「在日本詐騙6旬翁」被逮！相約面交現金　當場被制伏

就等川普點頭！　CNN：五角大廈批准「軍援烏克蘭」戰斧飛彈

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

《流星》CP東京合體！初孟軒「隔人狂盯」鍾岳軒　余杰恩告白各務孝太

石崇良再揭衛福部人事！3名副署長人選確定「健保署要再等等」

面積48公頃！花蓮鳳林大型開發案招商　盼打造慢活度假營地

快訊／新北蘆洲微風運河驚傳女子溺水　拉起送醫宣告不治

葛拉斯諾盛讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！

1600萬離婚「徵信社老闆給打折方案」　粿粿曝內幕：怎都圍繞著錢

台中阿姨紅燈鑽車縫過馬路「直撞休旅車」慘被KO　瞬間畫面曝

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

國際熱門新聞

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

川普秀神祕小卡　習近平笑成「＞＜」

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

文革「北京人質」逝世　前路透記者享壽87歲

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

日本黑熊突衝進公司　5員工倉皇逃命

保姆殺人後「全裸狂奔」！83歲翁為救孫女慘死

20歲台男在日本詐騙「當場被逮」！

更多熱門

相關新聞

黃仁勳完成賣股計畫！套現307億台幣　輝達股價越賣越漲

黃仁勳完成賣股計畫！套現307億台幣　輝達股價越賣越漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳完成了今年的股票出售計畫， 估計自6月下旬以來累計套現超過10億美元（約折合307億元台幣），惟黃仁勳執行約4個月售股計畫但輝達股價今年仍然大幅上漲並突破5兆美元市值。

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

鄭麗文稱普丁非獨裁、批國防預算太多　王婉諭：不只失言而是輸誠

輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

全球股市多頭驚奇之旅！大中華基金績效掄元　3檔報酬率逾6成

全球股市多頭驚奇之旅！大中華基金績效掄元　3檔報酬率逾6成

董軍要求美戰爭部長「反對台獨」　外交部：中方慣常施壓脅迫他國

董軍要求美戰爭部長「反對台獨」　外交部：中方慣常施壓脅迫他國

關鍵字：

輝達黃仁勳中國華為AI

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！遭范姜彥豐折磨崩潰

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面