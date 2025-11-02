台鐵首列「升級包覆式座椅」新自強號12月底上路　甩「難坐」惡評

▲台鐵EMU3000型新自強號首列更新座椅11月底啟動。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新自強號EMU3000型座椅舒適度屢遭旅客詬病，長時間搭乘容易背痛或不適，加上充電座設計在座椅下方，民眾需要蹲下或跪著找插孔充電，台鐵預計11月底啟動座椅更新工程，首列採包覆式背墊2.0版座椅的EMU3000型列車，最快12月底完工上路載客，扶手還有充電座，50列116年底前全數更新，耗資1.1億元。

台鐵採購50列共600輛EMU3000型新自強號，有美學自強號美譽，不過因EMU3000型座椅防火設計比照歐規採用德國進口，防火功能雖高，但海綿偏硬，導致部分民眾長時間搭乘後覺得「難坐」，抱怨不斷。

▲台鐵委託廠商設計3款新座椅與舊座椅比較並進行票選。（資料圖／記者李姿慧攝）

台鐵去年委託廠商設計3款新座椅巡迴票選，今年初選出人氣最高的2.0版座椅，著重於背部強化包覆，包覆式背墊符合人體工學，貼合脊背並給背部全方位支撐，扶手也設計USB充電孔，民眾不需要再跪著找插座，預計11月底啟動首列座椅更新施工。

針對何時民眾可以搭乘首列新座椅EMU3000型列車，台鐵公司說明，EMU3000型新自強號座椅更新案，預計11月底啟動優化改造，12月底完成首個編組，供旅客試乘體驗，並持續安排編組座椅優化改造，預定116年底完成全車隊改造。

▲EMU3000型新自強號新舊座椅比較。（圖／台鐵提供）

台鐵公司指出，新座椅的優化，為增加旅客使用3C產品的便利性，連同扶手也會增設USB(TypeA+Type-C)充電孔。

根據台鐵預估，整體EMU3000型新自強號50列全數列車座椅完成優化改造，總計約耗資1億1383萬7000元。