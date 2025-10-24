　
不滿長榮「年底才改病假考評制度」　空服員工會：別再拖延　

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Boeing787-9,波音787-9,B-17885,出國,旅遊,航空業,觀光,派飛。（圖／記者李毓康攝）

▲空服員工會喊話長榮航空不要拖延制度檢討。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空一名空服員9月底抱病執勤，返台就醫後病逝，長榮航空今公布調查報告，點出事務長應變和通報不足等4點狀況，未來將研擬即時解除組員任務機制，年底前調整考評制度，增加空服員請病假裕度。空服員工會則喊話長榮航空不要再拖延制度檢討，面對空服員訴求，比公關處理更重要。

長榮航空公布空服員病逝案調查報告後，桃園市空服員職業工會今下午發聲明表示，長榮航空的空服員只要請假就會面臨多重懲罰，包含病假、特別休假和天災假等假別，都會被扣考績和禁選班、調班等各項不利處分，如果請假剛好適逢國定假日，更會加重懲罰，這也是孫姓空服員生前面臨的痛苦之一。但長榮航空調查報告中，對空服員抱病上班、不敢請假的結構性壓力，隻字未提，迴避檢討PUA空服員的職場環境和企業文化，和空服員的期望仍有相當距離。

桃園市空服員職業工會主張，病假、特別休假和天災假等假別，都不應該被扣考績和其他權益，才能確保個別員工依法請假能有基本保障，但長榮航空調查報告仍僅模糊回應，年底會調整考評制度，增加病假的裕度，卻對其他假別是否也有保障、其他不利處分是否會相應取消，完全沒有回應。

由於長榮航空的考績年度是從11月1日起算，結算至隔年10月31日，亦即114年度考績已即將結算，115年度考績標準往例也都是在11月公佈，才能讓空服員有所依循。桃園市空服員職業工會表示，長榮航空推拖到年底才調整，工會認為長榮航空只是拖延時間、做公關處理，等風頭過了，就會繼續對空服員維持高壓管理。

針對長榮航空在調查報告指出會增加缺員津貼減輕請假空服員的歉意，桃園市空服員職業工會則回應，應該道歉的是公司，而非請假的空服員，長榮航空這種說法，代表長榮航空沒有檢討，仍然認為請假不合理。桃園市空服員職業工會強調，應該從源頭解決，改善空服員不敢請假的制度，避免抱病上班，才不會發生空服員在機上生病不適導致缺員的情況。

空服員職業工會呼籲長榮航空立即和工會協商，正面回應空服員，是否請病假、特別休假和天災假，都不會影響考績，也不會影響選班、調班等其他權益。

空服員工會表示，長榮航空在經過連日嚴重的公關危機後，終於發佈完整的新聞稿，但仍然沒有對空服員發過任何一封慰問信，工會須強調，長榮航空如果要修補社會形象，應該從善待空服員、面對被你們傷害的空服員開始，而不是公關處理。

長榮今公布調查報告，並宣布研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務的機制，當事務長和副事務長確認組員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台，公司也將加發缺員津貼予同班機其他組員，減低身體不適組員的歉意。另外考評制度也研議增加空服員自身請病假裕度。

長榮指出，調查結果進行後續處置，幾項精進措施，也會即刻啟動，至於考評制度的調整事涉較廣泛，也預計在年底前調整完成。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

長榮航空一名空服員9月底抱病執勤，返台就醫後病逝，長榮航空事後公開致歉，並提出精進措施外，調查報告也出爐，點出事務長應變和通報不足等4狀況，長榮航空表示，將研擬即時解除組員任務機制，其他協助分擔組員可加津貼鼓勵外，年底前也將調整考評制度，增加空服員請病假裕度。

關鍵字：

長榮航空空服員調查報告工會病假桃園市空服員職業工會

