小心詐騙！龍山寺外千元收購個資　綠委批非常可惡：警已啟動調查

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

有網友2日表示，日前家人在台北龍山寺外看到疑似「買賣個資」的攤位，現場一群男子開口就說「影印雙證件可領1000元」，吸引不少民眾排隊領錢，場面誇張到讓人驚呼「就這麼明目張膽？」提醒附近居民多留意長輩別貪小便宜。對此，民進黨立委吳沛憶今（3日）痛批，光天化日之下公然收集長輩個資，非常可惡，萬華分局已依《個人資料保護法》通知當事人到案說明並釐清有無涉及不法。

原PO昨（2日）在Threads貼出人潮照，「龍山寺擺攤買賣個資$1000，就這麼明目張膽的買賣這樣不行吧？唉…住附近的可以關心一下自家長輩。」他也在留言處補充，「11/2星期日約中午時段，另有脆友說週六也有，家人外出買午餐時拍下的。」

他指出，攤位有6、7位年輕男子在主導買賣個資，「原因沒有聽到太清楚，就說給雙證件可以領一千元，後來有人說報警了，後續處理就不清楚。」把事件發出來，是希望大家互相提醒一下，「他們下個地點不知道會在哪裡繼續騙，家中有長輩要多注意，不要貪小便宜。」

▼原PO家人在龍山寺外看到疑似買賣個資的攤位。（圖／原PO授權引用）

對此，民進黨立委吳沛憶今（3日）表示，在萬華竟然發生在光天化日之下，有人公然去收集長輩的個資，若是要做借名、借人頭，從事不法行為，非常的可惡。感謝通知及熱心民眾報案，她已經請萬華分局要依法執勤，一定要依照《個人資料保護法》立即啟動相關的調查，也呼籲民眾注意安全。

吳沛憶也指出，萬華分局表示，本案○民夥同3、4名男子於街頭蒐集個人資料，行為可疑，本分局已於今日將依《個人資料保護法》第41及47條規定，通知○民等相關人到案說明並釐清有無涉及不法。