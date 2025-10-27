冒名精壯男註冊標註「20cm」　私訊傳下體照約砲！涉3罪下場慘

▲身材精壯的男子遭人冒名登錄交友網站，還被陌生人私傳裸照向女性約砲。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北魏姓男子得知友人過去感情不順，為了幫忙出氣，在網路蒐集林姓男子的資料後，在交友軟體註冊並標註「20cm」，然後私訊下體裸露的照片給女性網友詢問「想要肉棒嗎？」台北地檢署偵查後認為，魏男利用他人個資冒名註冊帳號，又營造林男到處約砲的不名譽假象，觸犯非法利用個資、誹謗、偽造文書等罪嫌，27日依法提起公訴。

據了解，20多歲的魏姓男子與被害林姓男子互不認識，魏男因與共同友人聊天後，認為林男在感情處理上不誠懇，2025年5月間上網搜尋林男自行公開的姓名、照片、學歷等資訊，冒用林男名義，在交友軟體Tinder註冊帳號。

魏男在冒名林男的帳號自介中，留下身材壯碩的照片，以及「20cm」、「短暫的享樂」等字句，另外從不知何處取得林男的女性友人帳號，以私訊方式傳送下體照，詢問女方「想要肉棒嗎？」「可以壞壞一下嗎？」女性友人因此提醒林男帳號遭盜用，警方獲報後，根據對話訊息，鎖定魏男涉案。

檢警調查時，被害的林男否認拍過下體照，雙方移送調解但和解條件談不攏，檢察官認為，雖然魏男用來登記交友帳號的資訊，都是林男自行公開的資料，魏男也不能擅自使用他人名義上網註冊，加上冒名傳送約砲訊息，也使林男名譽受損，因此依違反《個資法》等罪嫌起訴魏男。