政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺基層運動！吳沛憶捐選舉補助款成立運動基金　助桌球小將追夢

▲▼民進黨立委吳沛憶助東園國小桌球隊裝備升級。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

▲民進黨立委吳沛憶助東園國小桌球隊裝備升級。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

為回饋地方、支持孩子運動夢，民進黨立委吳沛憶去年將選舉補助款結餘信託成立運動發展基金，協助中正、萬華區國中小及團體提升體育運動環境。運動發展基金近期協助東園國小桌球隊更換隊服及練習用具，吳沛憶本月21日偕同校長張鍾榮、家長會長黃美綾、桌球隊後援會代表、黃奕嘉教練至東園國小為桌球小將們加油打氣，校方也致贈感謝狀，感謝運動發展基金支持，讓小選手們無後顧之憂在賽場上努力拚戰。

吳沛憶表示，東園國小桌球隊2006年成軍，曾在台北市教育盃桌球錦標賽奪下六年級男童乙組第五名佳績。孩子們在場上拚戰，背後則有後援會默默支持，這次契機也是後援會提到部分隊員家境較弱勢，需要經費支持，球隊已一年半未更新隊服，球皮、乒乓球等耗材也急需汰換。吳沛憶得知後隨即促成運動發展基金支持，讓小將們穿上嶄新戰袍、更新球具，在桌球賽場發光發熱。

東園國小桌球隊後援會則感謝吳沛憶關心兒少運動、支持球隊發展，讓孩子有多元的發展機會。後援會也會和學校共同擴大桌球隊招生能量，增加桌球隊能見度，吸引更多學生加入桌球運動，強化球隊凝聚力，並期待未來在比賽中取得更進步名次。

吳沛憶也分享她長期關心兒少運動與基層體育，除了支持校園桌球隊，也推廣社區桌球。今年她和萬華區體育會桌球委員會、中華民國運動與休閒協會一起促成睽違近十年「艋舺盃桌球賽」復辦。

▲▼民進黨立委吳沛憶助東園國小桌球隊裝備升級。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶表示，艋舺盃2013年由時任立委的行政院副院長鄭麗君與在地球友發起，當時掀起萬華社區桌球風潮，今年適逢運動部成立，萬華也率先響應。本屆艋舺盃將於11月15、16日開打，賽事含括國小組、社會組、長青組，不同年齡層的大小朋友都能體驗桌球樂趣，一起打球、一起流汗、一起感受運動的力量。吳沛憶也預告，東園國小桌球隊也組隊報名艋舺盃，摩拳擦掌，期待小將們奪下佳績！。

吳沛憶基層運動發展基金成立迄今已協助中正國中射箭隊、西門國小足球隊、國語實小籃球隊、東園國小棒球隊、龍山國小女子桌球隊、北市大附小空手道隊。東園國小桌球隊是第七隊協助的校隊，吳沛憶也承諾將持續推動體育平權及基層運動發展，她會扮演孩子們的應援團，讓喜愛運動的孩子們都能自信踏上賽場、盡情揮灑實力。

▲▼民進黨立委吳沛憶助東園國小桌球隊裝備升級。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北市府警察局騎警隊睽違20年再次受邀參加國慶大典，今（10日）與憲兵快速反應連，作為2025成都世界運動會上奪牌選手、LLB威廉波特少棒賽世界冠軍的台北市東園國小少棒隊等組成的「英雄車隊」前導車隊進場。8匹駿馬入場，瞬間吸引觀禮民眾注意；緊接著的「中華健兒」也受到熱烈歡迎。

吳沛憶東園國小

