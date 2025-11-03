　
龍山寺外攤位影印雙證件可領1千元　「一眾排爆賣個資」全看傻

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO家人在龍山寺外看到疑似買賣個資的攤位。（圖／原PO授權引用，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友2日表示，日前家人在台北龍山寺外看到疑似「買賣個資」的攤位，現場一群男子開口就說「影印雙證件可領1000元」，吸引不少民眾排隊領錢，場面誇張到讓人驚呼「就這麼明目張膽？」提醒附近居民多留意長輩別貪小便宜。

原PO在Threads貼出人潮照，「龍山寺擺攤買賣個資$1000，就這麼明目張膽的買賣這樣不行吧？唉…住附近的可以關心一下自家長輩。」他也在留言處補充，「11/2星期日約中午時段，另有脆友說週六也有，家人外出買午餐時拍下的。」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

他指出，攤位有6、7位年輕男子在主導買賣個資，「原因沒有聽到太清楚，就說給雙證件可以領一千元，後來有人說報警了，後續處理就不清楚。」把事件發出來，是希望大家互相提醒一下，「他們下個地點不知道會在哪裡繼續騙，家中有長輩要多注意，不要貪小便宜。」

貼文引發議論，「會被拿去當詐騙人頭戶啊」、「為了1000塊出賣自己的個資，太廉價了吧」、「這種明目張膽的劇本也有人信？」、「普發一萬也會被盜領」、「有人買個資，小心資料被用去辦帳戶。」另外，也有人提到普發一萬，「最近要領一萬～身分證跟健保卡號就可以領喔～有人在買個資，小心一萬普發被盜領。」

11/01 全台詐欺最新數據

關鍵字：

買賣個資龍山寺網友揭露警示議論

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

