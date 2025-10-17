高院庭長驚爆偷查134筆個資　「喪偶好奇未婚女」竟仍獲准退休

▲高院前庭長陳貽男利用公務之便查詢與案件無關的個資達134筆。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

已退休的高院前庭長陳貽男，涉嫌利用法官權限，偷查與審判無關的女法官、案件被告的戶役政、車籍、入出境紀錄等共134筆，被抓包後坦承犯行，並解釋因為配偶過世後，對某些女士的婚姻關係好奇而查詢，結果仍順利退休，有民眾看不下去提出告發，台北地檢署17日依偽造文書等罪嫌，給予緩起訴處分，處分期間1年，繳庫12萬元。

陳貽男的妻子在2007年意外過世後，從2009年到2011年間，利用司法院配發每名法官帳號及密碼，違規登入戶役政電子閘門、公務監理車籍查詢系統、聯合徵信、入出境、票據信用等系統，事件爆發後，司法院拔掉陳貽男庭長職務，陳貽男申請退休。

陳貽男2012年遭監察院彈劾後，向公懲會解釋，因為妻子過世，覺得寂寞無聊，想要看看未婚的女法官身家背景，另外因為租屋糾紛，所以查詢確認房客所提供資料；公懲會調查，陳貽男查詢的134筆資料中的24名女子，不乏存有婚姻關係的人，陳貽男在查到已婚女子的全戶戶籍後，又另外再查詢別人的丈夫個資，完全都與承審的司法案件無關，因此判處降2級改敘，但對已轉任律師的陳貽男來說，無關痛癢。

直到日前，有民眾不滿律師陳貽男的偷查個資的行為觸法，向台北地檢署提出告發，檢察官調查陳貽男登入系統後，冒用其他法官名義，以及不存在的暗號擅自查詢各資，已觸犯公務員偽造文書罪，考量陳貽男坦承犯行、深表悔悟，且已退休無法再使用公務電腦與帳密，因此給予緩起訴處分。