政治 政治焦點 國會直播 專題報導

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂嗨翻萬華

▲▼民進黨立委吳沛憶出席第二屆「陪你搗蛋 萬聖節大遊行」，並化身人氣影集「獵魔女團」的「米拉（Mira）」。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

▲民進黨立委吳沛憶出席第二屆「陪你搗蛋 萬聖節大遊行」，並化身「獵魔女團」的米拉。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

萬聖節氣氛歡樂滿溢！民進黨立委吳沛憶今（26日）下午出席由台北市六庄文化發展協會串連萬華在地加蚋商圈、萬華區公所及33個里辦公處舉辦的第二屆「陪你搗蛋 萬聖節大遊行」，並化身人氣影集「獵魔女團」的「米拉（Mira）」，現場也小試舞蹈身手，帶動跳主題曲〈Golden〉。萬華在地廣照宮加入應援成就跨文化交流、千名親子遊行同樂，一起嗨翻萬華。

吳沛憶表示，2023年她和加蚋商圈、在地店家及萬華里辦公處共同籌備第一屆「陪你搗蛋 萬聖節大遊行」，破千人扮裝上街掀起話題，地方大串聯為萬華寫上史上第一次。

▲▼民進黨立委吳沛憶出席第二屆「陪你搗蛋 萬聖節大遊行」，並化身人氣影集「獵魔女團」的「米拉（Mira）」。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶指出，這次由地方接棒發起第二屆，在地商圈同樣反應熱烈，協助宣傳、沿街發糖果，熱情為小朋友們應援。本次活動一大亮點之一，萬華在地「廣照宮」也加入響應！為活動增添在地文化底蘊，更成就一場珍貴的跨文化盛事，大家齊心為了萬華孩子們的歡笑與回憶，共同打造充滿溫度的萬聖節嘉年華。本次報名相當踴躍，名額秒殺額滿，現場更吸引許多大小朋友臨時響應，參與人數破千人。家長們也精心替孩子扮裝、議員及里長們更是一起加入萬聖扮裝行列，各界熱情參與，展現萬華強大的凝聚力及地方動能。

吳沛憶本次則扮演「獵魔女團」中的角色「米拉」。吳沛憶解釋，米拉理性強悍、冷靜有判斷力，和隊友一起守護世界。她認為，這樣的特質和民意代表很像，既要理性問政，也要守護國家！

▲▼民進黨立委吳沛憶出席第二屆「陪你搗蛋 萬聖節大遊行」，並化身人氣影集「獵魔女團」的「米拉（Mira）」。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

六庄文化發展協會理事長葉書維、加蚋商圈發展協會理事長周孟儒皆表示，歡迎大家有空多來萬華。商圈有非常多優質店家響應這次遊行，期盼大小朋友們吃糖之餘，邀請大家一起探索加蚋的美好。

在地民進黨議員劉耀仁也一起到場同樂。萬華里長們則精心扮妝，扮超級瑪利歐、奇異博士、孫悟空、黑魔女、鬼滅之刃等角色，地方熱情參與，全場大小朋友一起大跳開場舞，為活動熱鬧揭開序幕。遊行隊伍一路從萬華青年公園前進日善公園。沿路店家熱情發放糖果給小朋友們，吳沛憶也精心為小朋友們準備完賽禮，期盼帶給孩子們溫暖、開心又難忘的萬聖節體驗。

吳沛憶也期盼未來大家想到萬聖節，就會想到萬華。第二屆「陪你搗蛋 萬聖節大遊行」由萬華在地通力合作，結合文化與創意，打造地方特色品牌活動，萬華在節慶中展現充沛的能量與魅力，也為地方注入更多活力與想像。

▲▼民進黨立委吳沛憶出席第二屆「陪你搗蛋 萬聖節大遊行」，並化身人氣影集「獵魔女團」的「米拉（Mira）」。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

獵魔女團萬聖節萬華吳沛憶

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

