上海迪士尼「第一億位」遊客誕生　園區入口將增建第四座酒店

▲上海迪士尼距離入口處最近的第四座酒店。（示意圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼度假區宣佈，開園九年以來的第1億位遊客正式誕生，為回應持續攀升的旅遊熱潮，園區將新建第四座主題酒店，選址在樂園主入口旁，成為距離園區最近的迪士尼酒店，同時，還將擴建迪士尼小鎮購物餐飲區，打造更多沉浸式體驗。

《澎湃新聞》報導，上海迪士尼上周迎來了自開園以來的第一億位遊客，將新建第四座主題酒店，這一酒店將緊鄰上海迪士尼樂園主入口，建成後將成為離樂園最近的迪士尼酒店。

▲上海迪士尼第三座主題式酒店。（示意圖／翻攝澎湃新聞）

第四座酒店所在區域的擴建亮點之一，將包括一座全新購物場地，設計概念類似現有的「迪士尼世界商店」，與樂園入口另一側的商店相互呼應，讓遊客不需入園也能選購迪士尼獨家商品。

除新酒店外，度假區還持續推進多項擴建工程，包括位於星願湖南岸的第三座主題酒店、即將啟用的第九大主題園區、以及樂園代表性設施「翱翔·飛越地平線」的升級項目，進一步完善園區體驗。

上海迪士尼表示，連年擴建的動力來自國內外旅客對樂園的強勁需求。截至上週，樂園迎來開園以來第一億位遊客。根據全球主題娛樂協會（TEA）於2025年10月發布的《2024全球體驗報告》，上海迪士尼樂園2024年共接待1470萬人次，創歷史新高，穩居全球第五、中國第一的主題樂園地位。