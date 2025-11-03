高雄小學生「畢旅5千元」遊日！旅日達人職業病發：給6建議

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本旅遊達人林氏璧，近日看到一份高雄市國小六年級關西五天四夜的畢業旅行行程表，忍不住發揮「職業病」，仔細研究後提出六點建議，從滑雪場營業日期、藥妝免稅行程，到京都寺社是否適合小六生，都一一細細分析，連網友都笑稱「大神連滑雪場營業日都查好了。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」貼出行程表，第一點提醒，要確認「六甲山雪上樂園」的營業時間，「六甲山應該只有一個滑雪場：六甲山雪上樂園（Rokko Snow Park），2026年只營業到3月8日，這可能要再和旅行社確認一下。」

第二點，他認為帶小六生逛「大阪藥妝免稅」意義不大，「還不如帶他們去大丸梅田店13樓的任天堂大阪和神奇寶貝中心。」

第三點，對於京都經典行程，他坦言雖然平等院、伏見稻荷、金閣寺、嵐山、清水寺都很熱門，但對小學生來說恐怕興趣不高，「這個年代很多小學生可能早就和家人去過京都，有些景點他們可能自己都去過了。」

第四點，他以自身經驗舉例，「我第一次跟團去日本，在京都的小阿姨家待了兩週，寺社幾乎都看過，但我幾乎都沒興趣，最後只記得平安神宮和三十三間堂。」

他建議老師和家長可先調查學生家庭的意見，若有空出時間，「可以安排大阪海遊館、神戶動物王國、京都鐵道博物館、teamLab Biovortex Kyoto這樣更容易和同學們創造美好回憶的地方。」

第五點，對於「第三晚逛街自理」的行程，他也提醒老師家長應該不會真的讓孩子單獨行動，恐怕最後還是「老師帶大家逛吧」。

最後一點，他指出行程內容對環球影城的描述已過時，「紐約區蜘蛛人驚魂歷險記已結束營運，現在最熱門的是超級任天堂世界」，並提醒務必確認是否有包含快速通關券，「否則可能需要自己準備」。最後他祝福：「希望這15位同學的關西行能收穫滿滿，獲得一生難忘的回憶！」

貼文引來大批網友留言，「大神連滑雪場營業日都查好了，師生一定感謝你」、「真的非常專業，也職業病很重」、「這行程看起來是排給家長的畢旅吧」、「大阪藥妝免稅應該是綁遊覽車的」、「神社對小孩真的無感，動物園海生館比較有趣」、「要逛街自理晚餐我都替老師緊張。」也有人力挺他說，「改得太好了，要考慮孩子們有興趣的地方。」