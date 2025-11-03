18歲月入60萬　前公關小姐曝「夜總會」黑幕！7年花光積蓄還負債

▲日本一名年輕女子透露靠陪酒跟夜總會等工作，輕鬆賺大錢，7年後卻窮到連卡費都繳不出來。（示意圖，Pakutaso）



圖文／鏡週刊

對許多日本年輕人來說，18歲就能月薪300萬日圓（約新台幣60萬元）簡直是癡人說夢。然而，一些人憑藉著姣好的外貌和過人的交際手腕，選擇在夜總會或公關店工作，藉由豐厚的小費和抽成賺取高額薪水，但這條「快錢」之路並非毫無代價，有的人因此深陷無止盡的整形循環與身心俱疲的泥淖。

根據日媒《まいどなニュース》報導，一名25歲的S小姐回溯從16歲開始賺錢的經歷，當時她在非法經營酒店打工，時薪雖然不高，只有2500至4000日圓（約新台幣502至803元），但對尚未成年的她來說，已是一筆不容小覷的收入。

後來S小姐勇闖東京，轉戰「JK按摩店」，穿女高中生制服替客人按摩，陪對方聊天，藉甜美的外型和擅長討好顧客的本領，她的收入像坐火箭般飆升，月薪輕鬆突破三百萬日圓。

她笑稱，那時自己沈迷於夜店生活，賺來的錢有一半都花在酒吧裡，甚至覺得「只賺一百萬日圓（約新台幣20萬元）根本不夠花」，可見當時賺錢的輕而易舉。

然而，隨著年華漸長和外貌的日漸變化，S小姐在競爭激烈的業界中感受到了壓力。為了維持傲人的收入，她不得不尋求轉型，先後轉戰夜總會和交友型餐飲店，甚至不惜動刀整形。她坦言，要在夜總會賺取高薪，唯一的門道就是成功推銷單價昂貴的香檳給客人，否則根本難以餬口。這也凸顯了這行對外表、酒量與推銷能力近乎苛求的要求。

光鮮亮麗的高收入背後，往往隱藏著巨大的健康與精神危機。S小姐毫不諱言，某次因提供高風險服務而感染了性病，不得不長期休養。隨後，她更是陷入嚴重的憂鬱，完全無法工作。

休養期間，她的積蓄幾乎見底，最終甚至背上了債務。S小姐苦笑回想：「早知道那時候該多存點錢。」她曾窮到連信用卡費都繳不出來，雖然現在她已慢慢重拾生活正軌，但經濟壓力和心靈的創傷仍然如影隨形。



更多鏡週刊報導

日媒揭「台男特地朝聖」 大久保公園失學少女「2年賺1億」恩客7成是外國人

日本男大生不想奮鬥了 靠「媽媽活」輕鬆賺！約會、陪睡價碼曝光

白領男暈船愛上風俗孃 女方母親恐怖勒索手段害他失業搬家