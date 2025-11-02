　
像世界最美小鎮！台灣1景點「外國遊客必去」　一票愣：吹太大

▲台灣好行日月潭-阿里山線正式通車。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

日月潭是南投熱門景點，也一向是外國遊客來台必訪地之一。不過，有網友認為，日月潭雖然算漂亮，但實際造訪後覺得，這種等級的景色國外一大堆，指出整體規劃老舊、商圈凌亂，「除了自行車步道和向山遊客中心能看，其他地方簡直慘不忍睹」，貼文引發議論。

原PO以在PTT的Gossiping板問卦「日月潭真的超普，是不是吹太大了？」認為日月潭景色雖不錯，但放眼國外同類型景點很多。而且，他覺得整個日月潭只有自行車步道跟向山遊客中心能看，「其他周邊商圈簡直慘不忍睹，還弄得很醜，看起來就像夜市一樣，伊達邵碼頭跟逢甲夜市有什麼不同？」更質疑為何外國人來日月潭時會驚呼很像世界最美小鎮「哈修塔特」，「吹太大了吧！」

貼文掀起正反兩派論戰。有人贊同原PO，「附近飯店真的毀了一個美景」、「天氣好看起來漂亮，但天氣不好就普普通通」、「跟西湖、哈修塔特比起來真的被屌打」、「台灣就這麼一個日月潭，不吹它要吹誰？」

但也有不少人替日月潭緩頰，「不要跟國外比，台灣有規模的景區本來就少」、「非假日去騎腳踏車繞兩圈其實滿舒服的」、「天氣好時有薄霧，整個超仙。」也有網友認為，日月潭之所以會讓外國人印象深刻，關鍵在於「湖畔的文化氛圍與景觀融合。」

10/31 全台詐欺最新數據

相關新聞

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑

日月潭涵碧樓2025年度線上旅展現正進行，即日起至11月24日止，推出多款住宿與餐飲優惠，誠摯邀請旅人共賞湖光山色，展開一段療癒心靈的涵碧之旅。

超大杯西瓜汁40塊！新北「佛心夜市」全推爆

超大杯西瓜汁40塊！新北「佛心夜市」全推爆

建案配「地上型停車場」　過來人曝優缺點

建案配「地上型停車場」　過來人曝優缺點

花東「旅宿1+1專案」住2晚3800元起　機加酒3399

花東「旅宿1+1專案」住2晚3800元起　機加酒3399

住高雄日航酒店吃板前壽司

住高雄日航酒店吃板前壽司

旅遊日月潭景點商圈PTT

