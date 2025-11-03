泰29男同志「只穿內褲」開毒趴！豪華套房一片肉色　滿地保險套

▲警方當場逮捕29名涉案男子。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國警方11月2日12時30分突襲曼谷一家知名豪華酒店套房，破獲一場男同志毒淫趴，當場逮捕29名男子，其中包含28名泰籍男子及1名菲律賓籍男子，現場查獲大量毒品及性愛用品。

根據Khaosod報導，泰國警方通報，這起代號「摧毀黃金派對」的大規模掃蕩行動，由國家警察總長基提拉·潘佩親自下令，動員超過50名警力從酒店後門突入。警方在這間曼谷豪華酒店的套房內，發現近30名男子僅穿著內褲聚集，房間內更是散落著使用過的保險套及潤滑劑。

此次行動共逮捕4名核心嫌犯，年齡27歲至35歲，分別面臨持有一級毒品、販售吸入性藥物給成癮者、引誘他人吸毒等多項重罪指控。警方現場查扣1.11公克冰毒、2顆搖頭丸、1瓶液態搖頭丸、0.75公克K他命、2盒威而鋼、30瓶Poppers藥物（緩解肛門疼痛）、10支注射針頭等大批違禁品。另外還有多樣吸毒工具、保險套以及潤滑劑。

警方表示，Poppers原本是醫療用亞硝酸酯，但現被男同志社群用來減輕肛交疼痛，鬆弛喉嚨與肛門的平滑肌，然而這種吸入性藥物必須在醫師指示下使用，私下使用屬違法行為。

警方透露，這個毒品性愛派對組織與去年12月8日在通羅區被查獲的是同一集團，顯示該組織並未因先前被抄而收斂。警方事前接獲民眾檢舉，隨即派遣臥底警察滲透LGBTQ+圈蒐集情報。

4名主嫌的尿液毒品反應皆呈陽性，目前已移送倫披尼警察局偵辦，其餘25人正接受進一步偵訊以擴大辦案。