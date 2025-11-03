納悶黃明志「第一時間不跑」還發聲明？一票點頭：跑不掉吧

▲黃明志。（圖／翻攝自FB／黃明志）

記者鄺郁庭／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，被警方逮捕並起訴持毒及濫用毒品罪名。就有網友納悶，看到鄉民貼出馬國相關刑責，比台灣嚴很多，可黃明志第一時間不跑，還發聲明，貼文掀起網友議論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「黃明志第一時間不逃還敢發聲明？」文中表示，馬來西亞刑責比台灣嚴很多，黃明志自己清楚有沒有吸毒，可第一時間不僅沒跑，還發聲明稱「檢驗就知道，最快2-3個月，那些都是汙衊栽贓」，納悶是怎樣的心態不跑還敢發聲明？

貼文引發討論，「跑不掉吧」、「我也在想，驗毒品要兩三個月？」「終於栽在馬國政府手裡了，生死難料。」「一番兩瞪眼的，哪用等2、3個月？現在還有桶子敢替他冒險嗎？大馬會防備吧。」「報警只是知道跑不掉，酒店住宿什麼都有登記的，加上一堆監視」、「不用試圖理解犯罪者的思維，當下都是覺得沒事不會被抓，跟偷吃一樣，刺激。」

也有網友留言，「他還會報警就是有想要救人吧？真的都不做，跑了，死了會不會就又全部都亂算到他頭上？變成跳到黃河也洗不清」、「他是馬來西亞人，有笨到要在馬來西亞搞這個嗎 不知道罪很重嗎」、「不是要幫黃明志講話 但真的別太小看馬來西亞官方黑人說謊的程度。」