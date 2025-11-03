台最強AV女優突爆3月「被邀去馬來西亞」　被說服試那些東西

▲翁雨澄有台灣最強AV女優的稱號。（圖／翻攝自IG／princessdolly0428.tw）

記者鄺郁庭／綜合報導

31歲網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，消息震驚演藝圈。有「台灣最強AV女優」稱號的娃娃（翁雨澄）2日晚間突然在Threads上發文，回憶三月間被邀請前往馬來西亞「神秘旅行」，更透露對方曾以「小秘密」為由，說服她嘗試「那些東西」，讓她一度以為自己是對方唯一，引發議論。

娃娃在文中寫下，「今年的三月你邀請我到馬來西亞，整整三天我只有第一天有po限動，因為後面就被帶去了一個神秘的旅行。」當時對方說只有對她這樣，所以是兩人之間的小秘密。

她說對方說服她去嘗試了「那些東西，你說你愛我的靈魂，說我是最特別的。」沒想到她發現對方不僅劈腿，連「特別對待」也是假象，崩潰直呼「原來自己只是玩具」，「原來還有其他女孩也接受了你的邀請，原來我根本只是你其中的一個玩具」、「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」

貼文一出立刻引爆討論，雖未指名道姓，但時機點敏感，不少網友紛紛聯想是捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案的馬來西亞歌手黃明志，「飄向檢方」、「他要妳嘗試那些東西時，妳就要把他踢開了」、「把妳所經歷的事實講出來，社會自有公斷。」「這是不是間接承認什麼？」