護理女神猝死！網美好友痛批黃明志隱瞞「上周才問你侑芯在哪？」

記者施怡妏／綜合報導

31歲網紅謝侑芯猝逝馬來西亞，當地醫院檢查報告稱心臟病發離世，當地媒體爆出同房者還有大馬歌手黃明志，且當場搜出毒品及壯陽藥，黃明志在毒品檢測中對4種毒物呈現陽性。對此，女網紅謝薇安透露，因聯絡不到謝侑芯，上周一才私訊問黃，但黃裝死不回應，「根本就是心裡有鬼！」

謝侑芯好友謝薇安在IG發限動，分享了黃明志的動態，並爆粗口怒轟「他X的，我真的以跟你合作過為恥！」透露上周一時就已經私訊詢問黃「謝侑芯人在哪？」以及2人是否有聯絡，但黃明志裝死完全不回應，怒轟「你既然跟他有聯絡你幹嘛不回我？根本就是心裡有鬼！」

謝薇安PO出私訊黃明志的對話紀錄，謝侑芯原本24日就應該回到台灣，但直到27日仍沒有消息，也聯絡不到人，「聽說她是去馬來西亞，侑芯這幾天有跟你聯絡嗎？不知道你這邊有沒有消息？」謝薇安還放話，「看來我是該把我知道的事情講出來了。」

目前謝侑芯的真正死因尚待法醫確認，警方仍在等待進一步檢驗結果。據《光明日報》報導，警方懷疑謝侑芯生前曾接觸毒品，並與黃明志發生性行為，甚至不排除她猝逝後被移往浴室的可能。

據《星洲報》報導，整起案件發生於10月22日中午12點30分，謝侑芯陳屍在飯店房間浴室的浴缸內，全身赤裸，倒臥浴缸內，但浴缸內與地面上都沒有水跡。黃明志當時神色慌張，向警員強調不曾吸毒，警方則是當場搜出毒品與壯陽藥，同時將他押回警局驗尿。

雖然黃明志發文自清絕無吸毒，不過黃明志初步驗尿結果卻是對4種毒品呈陽性反應，包含安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分。

