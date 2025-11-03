亡靈節遭暗殺！墨西哥市長「身中7槍亡」　市民驚恐目睹

▲曼索遭暗殺前不久，參加了一場亡靈節的燭光慶祝活動。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥又發生政治人物遇刺案，米卻肯州（Michoacan）烏魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）1日晚間參加亡靈節慶祝活動時，遭槍手連開7槍，送醫搶救依然不幸身亡。

CNN、《美聯社》等外媒報導，數十名民眾在市中心廣場上慶祝亡靈節，竟然目睹市長曼索身中7槍倒地不起，另一名市議員及一名保鑣也遭波及受傷，傷患目前均已脫離險境。

聯邦安全部長加西亞（Omar García Harfuch）表示，槍手被當場擊斃，但身上找不到任何能夠證明身分的資料。警方在現場尋獲一把短槍及7枚彈殼，調查確認凶器與當地敵對犯罪集團之間的2起武裝衝突有關，「我們不會排除進行任何調查，以釐清這個奪走市長性命的懦夫行為。」

▲▼烏魯阿潘市憤怒上街抗議，要求替市長伸張正義。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社））



曼索生前多次透過社群媒體向總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）求援，指控米卻肯州州長拉米雷斯（Alfredo Ramírez Bedolla）及州警體系存在貪腐問題，並且呼籲中央協助地方對抗販毒集團。去年12月起，他就被列為特別保護對象，5月額外增派警察與14名國民警衛隊加強維安，但未對外說明具體原因。

曼索之死在烏魯阿潘市引發怒火，數百人2日走上街頭抗議執政黨的治安政策，他們身穿黑衣，手持市長遺照，高喊口號要求伸張正義。

米卻肯州是墨西哥暴力犯罪最嚴重的州份之一，多個販毒集團在此爭奪地盤控制權及毒品分銷路線，光是今年1月至9月就發生了1024起蓄意謀殺案，未獲通報的實際數量可能更多。