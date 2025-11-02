墨西哥超市爆炸！顧客躲進店內避難　至少23人葬身火窟

???? Sheinbaum lamenta tragedia por incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo; instruye envío de apoyo federalhttps://t.co/UDaVWctRcW pic.twitter.com/JwUW4snSO3 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 2, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥北部索諾拉州首府艾莫西約市中心一間連鎖超市沃多斯（Waldo's）1日下午2時左右發生爆炸事故，造成23人命喪火窟、11人受傷。當局已排除人為攻擊可能性，正全面調查爆炸成因。

法新社、路透、半島電視台等報導，這起爆炸事故發生在墨西哥慶祝亡靈節週末期間，爆炸威力相當大，超市正面被大火燒得焦黑，玻璃窗被震碎，鄰近商家紛紛關門以防火勢蔓延。當地媒體稱，在爆炸發生後，不少顧客躲進店內避難，卻不幸被大火困住。

當地公共安全部門經初步調查後，已排除針對平民的攻擊行為或暴力事件可能性。艾莫西約消防局長指出，確切爆炸原因仍有待進一步釐清。

索諾拉州州長杜拉索（Alfonso Durazo）表示，倖存者正在艾莫西約當地醫院接受治療，「遺憾的是，我們發現受害者之中，有多名未成年人」，強調已下令進行全面且透明的調查，誓言找出事故原因及相關責任人。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）則是透過社群平台X向罹難者家屬親友表示哀悼，並已聯繫杜拉索州長提供必要支援，指示內政部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）派遣小組，協助傷患及家屬。