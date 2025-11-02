ET專訪／邱議瑩自認「最懂陳其邁政策」接棒者　端牛肉從幼顧到老

▲民進黨高雄市長參選人邱議瑩。（圖／記者湯興漢攝）

中央選舉委員會近日已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。



民進黨高雄市長初選「4搶1」競爭激烈，現任高雄市長陳其邁的市政成績備受肯定，也為繼任者設下了難以超越的「其邁障礙」。立委邱議瑩近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，自己是「最了解陳其邁政策」的接棒者，能延續其市政藍圖，從陳其邁的「緊緊緊」，延續到「直線加速前進」。她也分享，競逐下屆高雄市長的願景藍圖，將拋出將敬老卡點數提升10倍、為高雄新生兒創造「希望帳戶」等政見，同時強調將以打通交通路網縮短城鄉差距，延續陳其邁的施政基礎，帶領高雄成為「台灣No.1」。

邱議瑩日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談及陳其邁所設下的「其邁障礙」，她表示，陳其邁的努力已讓高雄成功「彎道超車」，而她的任務，就是要在此基礎上，帶領高雄「直線加速前進」；她也自信地說，自己是「最了解陳其邁政策」的接棒者，她是最能延續其市政藍圖的人選。

談及對高雄的願景藍圖，出身高雄縣區的邱議瑩，對城鄉差距感受至深，邱議瑩指出，要縮短城鄉差距，首要之務就是打通交通的任督二脈。

「路要通，路能夠到達的地方，人就能夠到達」，邱議瑩表示，自己在立委任內耗費近10年，才讓國道10號開始動工，接著國道7號也很快要動工，未來還有高屏二快、高鐵南延的動工，以及她不斷提到的小港機場遷建與捷運紫線、黃線等重大建設。順暢的交通網絡是實現觀光、農業、教育等領域均衡發展的基礎，城鄉差距也自然就會縮短。

▼邱議瑩認為自己是最懂陳其邁政策的接棒者，她也端出政策牛肉，要從幼照顧到老。（圖／邱議瑩辦公室提供，下同）



除了硬體建設，邱議瑩也將目光投向了「人」的照顧，擘劃了從幼兒到老年的「安養高雄」藍圖。她指出，高雄已邁入超高齡社會，尤其偏鄉地區老年人口又更多，醫療與長照資源相對不足，因此長照安養的照顧至關重要。

邱議瑩承諾，會在市長任內將敬老卡點數從現行的每月100點，大幅提升10倍至每月1000點，讓長輩1年共有1萬2千點的額度，可用於交通、體育、藝文場館費用，並加碼納入就診掛號費的折抵，實質減輕長輩的日常開銷。

為因應長照3.0政策，邱議瑩未來將持續強化居家照護和社區日間照護量能，擴大住宿型長照機構數量。她也規劃將市府的長照中心升格為「長照處」，並仿照德國照護金給付模式，研擬「生活代金制」，讓經過基礎訓練的親友鄰人能投入在宅非專業性照護，並以代金制度支持有照護需求者的親友。

邱議瑩也提出設立「失智症照顧園區」，整合社區服務據點資源，為不同程度的失智個案與家屬建構更縝密的支持系統。為鼓勵世代互助，她將推動「祖父母帶小孩津貼」，讓接受過專業課程的長輩，無需考取保母證照也能成為家庭托育的重要力量。

在育兒政策上，邱議瑩指出，目前高雄新生兒補助是每胎3萬元，中央也提出10萬元的生育補助。在此之外，她參考美國經驗推動「希望帳戶」，新生兒一出生就存3萬元進去，並委請專業機構投資股市或債券，家長也能每年自主存入最高1萬元，讓孩子的資產能跟台灣經濟一同成長，待孩子18歲長大後，帳戶裡就有筆資產可供孩子運用。

邱議瑩進一步估算，以台股近5年平均年化報酬率19.58%為計算基礎，這筆3萬元的啟動金在18年後有望成長至超過72萬元，若家長每年再存入1萬元，總資產更上看近2百萬元，「投資孩子的未來，就是投資城市的未來」。

隨著台積電等高科技產業進駐，預計將為高雄帶來超過10萬個工作機會，邱議瑩認為，如何讓大家在高雄安居樂業，「其邁起了一個很棒的頭」，但後面還有很多軟體工作要能迎頭趕上，這也是她所強調的，要接續陳其邁未能做完的工作，帶起後續軟體工作。

而為了順利推動市政，邱議瑩強調，議會一定要過半，「這當然是我們的最大的目標」，她未來也會一項項提出對高雄的具體施政政見，並期盼在任期內一一完成，將高雄變成「台灣No.1」。