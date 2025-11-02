　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／邱議瑩自認「最懂陳其邁政策」接棒者　端牛肉從幼顧到老

▲▼民進黨高雄市長參選人邱議瑩專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨高雄市長參選人邱議瑩。（圖／記者湯興漢攝）

中央選舉委員會近日已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇
◎攝影：陳煥丞、湯興漢

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選「4搶1」競爭激烈，現任高雄市長陳其邁的市政成績備受肯定，也為繼任者設下了難以超越的「其邁障礙」。立委邱議瑩近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，自己是「最了解陳其邁政策」的接棒者，能延續其市政藍圖，從陳其邁的「緊緊緊」，延續到「直線加速前進」。她也分享，競逐下屆高雄市長的願景藍圖，將拋出將敬老卡點數提升10倍、為高雄新生兒創造「希望帳戶」等政見，同時強調將以打通交通路網縮短城鄉差距，延續陳其邁的施政基礎，帶領高雄成為「台灣No.1」。

邱議瑩日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談及陳其邁所設下的「其邁障礙」，她表示，陳其邁的努力已讓高雄成功「彎道超車」，而她的任務，就是要在此基礎上，帶領高雄「直線加速前進」；她也自信地說，自己是「最了解陳其邁政策」的接棒者，她是最能延續其市政藍圖的人選。

談及對高雄的願景藍圖，出身高雄縣區的邱議瑩，對城鄉差距感受至深，邱議瑩指出，要縮短城鄉差距，首要之務就是打通交通的任督二脈。

「路要通，路能夠到達的地方，人就能夠到達」，邱議瑩表示，自己在立委任內耗費近10年，才讓國道10號開始動工，接著國道7號也很快要動工，未來還有高屏二快、高鐵南延的動工，以及她不斷提到的小港機場遷建與捷運紫線、黃線等重大建設。順暢的交通網絡是實現觀光、農業、教育等領域均衡發展的基礎，城鄉差距也自然就會縮短。

▼邱議瑩認為自己是最懂陳其邁政策的接棒者，她也端出政策牛肉，要從幼照顧到老。（圖／邱議瑩辦公室提供，下同）

▲▼邱議瑩認為自己是最懂陳其邁政策的接棒者，她也端出政策牛肉，要從幼照顧到老。（圖／邱議瑩辦公室提供）

除了硬體建設，邱議瑩也將目光投向了「人」的照顧，擘劃了從幼兒到老年的「安養高雄」藍圖。她指出，高雄已邁入超高齡社會，尤其偏鄉地區老年人口又更多，醫療與長照資源相對不足，因此長照安養的照顧至關重要。

邱議瑩承諾，會在市長任內將敬老卡點數從現行的每月100點，大幅提升10倍至每月1000點，讓長輩1年共有1萬2千點的額度，可用於交通、體育、藝文場館費用，並加碼納入就診掛號費的折抵，實質減輕長輩的日常開銷。

為因應長照3.0政策，邱議瑩未來將持續強化居家照護和社區日間照護量能，擴大住宿型長照機構數量。她也規劃將市府的長照中心升格為「長照處」，並仿照德國照護金給付模式，研擬「生活代金制」，讓經過基礎訓練的親友鄰人能投入在宅非專業性照護，並以代金制度支持有照護需求者的親友。

邱議瑩也提出設立「失智症照顧園區」，整合社區服務據點資源，為不同程度的失智個案與家屬建構更縝密的支持系統。為鼓勵世代互助，她將推動「祖父母帶小孩津貼」，讓接受過專業課程的長輩，無需考取保母證照也能成為家庭托育的重要力量。

▲▼邱議瑩認為自己是最懂陳其邁政策的接棒者，她也端出政策牛肉，要從幼照顧到老。（圖／邱議瑩辦公室提供）

在育兒政策上，邱議瑩指出，目前高雄新生兒補助是每胎3萬元，中央也提出10萬元的生育補助。在此之外，她參考美國經驗推動「希望帳戶」，新生兒一出生就存3萬元進去，並委請專業機構投資股市或債券，家長也能每年自主存入最高1萬元，讓孩子的資產能跟台灣經濟一同成長，待孩子18歲長大後，帳戶裡就有筆資產可供孩子運用。

邱議瑩進一步估算，以台股近5年平均年化報酬率19.58%為計算基礎，這筆3萬元的啟動金在18年後有望成長至超過72萬元，若家長每年再存入1萬元，總資產更上看近2百萬元，「投資孩子的未來，就是投資城市的未來」。

▲▼邱議瑩認為自己是最懂陳其邁政策的接棒者，她也端出政策牛肉，要從幼照顧到老。（圖／邱議瑩辦公室提供）

隨著台積電等高科技產業進駐，預計將為高雄帶來超過10萬個工作機會，邱議瑩認為，如何讓大家在高雄安居樂業，「其邁起了一個很棒的頭」，但後面還有很多軟體工作要能迎頭趕上，這也是她所強調的，要接續陳其邁未能做完的工作，帶起後續軟體工作。

而為了順利推動市政，邱議瑩強調，議會一定要過半，「這當然是我們的最大的目標」，她未來也會一項項提出對高雄的具體施政政見，並期盼在任期內一一完成，將高雄變成「台灣No.1」。

▲▼邱議瑩認為自己是最懂陳其邁政策的接棒者，她也端出政策牛肉，要從幼照顧到老。（圖／邱議瑩辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「粿粿塑造范姜只想錢」　律師：妳侵害配偶權！不談錢談星座嗎
快訊／大谷翔平遭轟3分砲！　先發未滿3局退場
快訊／化解滿壘危機！大谷翔平飆三振大吼　道奇2局0：0藍鳥
新制上路！　陸籍人士在台定居得「放棄中國護照」
范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」
大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET專訪／邱議瑩自認「最懂陳其邁政策」接棒者　端牛肉從幼顧到老

ET專訪／邱議瑩談市長初選：孤鳥難當桶箍　批柯志恩因選舉才到高雄

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

內政部新制上路！　陸籍人士在台定居必須「放棄中國護照」

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

3萬人現身挺！林岱樺喊局勢翻轉中　淚謝鄉親：只有做到死來回報

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

「現場快2萬人！」林岱樺造勢沒大咖到場　支持者看告白VCR泛淚

蔣萬安化身「Saja Boys」參加萬聖嘉年華　大小朋友瘋搶合照

正確認識俄國與獨裁本質　切勿與獨裁者聯盟站在一起

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

ET專訪／邱議瑩自認「最懂陳其邁政策」接棒者　端牛肉從幼顧到老

ET專訪／邱議瑩談市長初選：孤鳥難當桶箍　批柯志恩因選舉才到高雄

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

內政部新制上路！　陸籍人士在台定居必須「放棄中國護照」

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

3萬人現身挺！林岱樺喊局勢翻轉中　淚謝鄉親：只有做到死來回報

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

「現場快2萬人！」林岱樺造勢沒大咖到場　支持者看告白VCR泛淚

蔣萬安化身「Saja Boys」參加萬聖嘉年華　大小朋友瘋搶合照

正確認識俄國與獨裁本質　切勿與獨裁者聯盟站在一起

不斷更新／藍鳥超狂美技連發　道奇4局上滿壘只追回1分

ET專訪／邱議瑩自認「最懂陳其邁政策」接棒者　端牛肉從幼顧到老

ET專訪／邱議瑩談市長初選：孤鳥難當桶箍　批柯志恩因選舉才到高雄

衛星照曝蘇丹慘況！　叛軍清場屠殺「活人所剩無幾」

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

立榮航空公告「藍芽耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

對手也寫下「51」！藍鳥暖舉感動道奇外野手：他們明白比棒球重要

雙前科男星「接演新劇」燦笑合照　！網批：演藝圈太寬容

「粿粿塑造范姜只想談錢」　律師：妳侵害配偶權！不談錢談星座嗎

GD喊自己「龍哥」　誇台灣粉絲可愛！

政治熱門新聞

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

新制上路！陸人在台定居須放棄中國護照

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

林岱樺哭了！司法毀清白　發文揭家破真相

即／林岱樺首場造勢晚會登場　主持人喊：現場1萬人

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

林岱樺淚謝鄉親：只有做到死來回報

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

震驚正國會挺林岱樺　周玉蔻提3疑問痛批：民進黨不像話令人失望

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

更多熱門

相關新聞

林岱樺淚謝鄉親：只有做到死來回報

林岱樺淚謝鄉親：只有做到死來回報

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，今（1）日晚間在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人，晚會在眾人合唱中溫馨落幕。林岱樺會後受訪時表示，注視民進黨初選以來最大場面，局勢正在翻轉，初選期間她忍了8個月的委屈，今天鄉親終於能現身挺她，「我個人犧牲奉獻做到死，才能回報高雄鄉親對我的信任和支持」。

林岱樺哭了！司法毀清白　發文揭家破真相

林岱樺哭了！司法毀清白　發文揭家破真相

林岱樺造勢現場快2萬人！支持者看VCR淚

林岱樺造勢現場快2萬人！支持者看VCR淚

即／林岱樺首場造勢晚會登場　主持人喊：現場1萬人

即／林岱樺首場造勢晚會登場　主持人喊：現場1萬人

即／高雄大樓墜樓！男子陳屍友人住家中庭

即／高雄大樓墜樓！男子陳屍友人住家中庭

關鍵字：

高雄選舉邱議瑩民進黨市長陳其邁政策長照希望帳戶

讀者迴響

熱門新聞

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面