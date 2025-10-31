　
地方 地方焦點

議會施政報告細數政績　邱臣遠代理市長：力拼未來建設建構幸福城市

▲▼新竹,施政,市長,邱臣遠,建設,城市。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹代理市長邱臣遠表示，幸福城市不是口號，而是市府團隊具體實踐的承諾。

圖、文／新竹市政府提供

新竹市代理市長邱臣遠今（31）日率市府團隊至市議會提出第11屆第6次定期會的施政報告，感謝議會長期的支持與市民的信任。他指出，市府團隊依循市長高虹安擘劃的十大施政藍圖，以「零負債、發現金、穩經濟、強社福、拚建設」幸福五環做為明年施政主軸，兼顧市民福祉與城市發展，建構從出生到安老的全齡幸福城市。

邱代理市長表示，城市要幸福，財政要先穩健。市府嚴守財政紀律，在高虹安市政團隊的努力之下，2年多累計還債78億元，平均每位市民減債超過1萬7,000元，人均負債降低至4,911元，朝向「零負債城市」的目標持續邁進。此外，市府115年度歲出預算編列437.16億元，較114年度增加約140億元，除了還債與應對中央補助變動外，規劃「幸福生活、幸福守護、幸福未來、幸福家園、幸福暢行」五大方向，推動各項市政建設與社福措施。

邱代理市長指出，因應美國關稅衝擊，市府第一時間成立「關稅應變專案小組」，6月即完成產業影響評估報告，並加強企業輔導訪視，協助業者申請優惠貸款、補助國外參展費用；更與美國亞利桑那州簽署產業合作意向書，與澳洲雪梨萊德市、墨爾本台商會簽署合作備忘錄；盤點公道五路沿線產業用地，推進中油油庫市地重劃案，打造高科技產業聚落；擴大舉辦新竹市購物節、竹風好市集與節慶觀光活動，並提出115年發放每位市民5,000元消費金，以實際行動刺激內需、帶動商機、穩定經濟，提升產業國際競爭力。

對於近期台中市出現確診非洲豬瘟案例，邱代理市長表示，防疫工作不容絲毫鬆懈，市府第一時間即成立「非洲豬瘟災害應變中心」，盤查確認本市無異常豬瘟疫情，同時秉持「全面備戰、預防優先」原則，持續落實轄內養豬場、屠宰場等場域每日清消及生物安全防治措施，並全面禁止廚餘養豬，提升廚餘處理量能，加強校園營養午餐源頭管理與檢驗機制，每天派員訪查市面肉品來源與供應情形，守護民眾健康與物價穩定，與中央密切合作，全力防堵疫情蔓延，並針對本市公有零售市場豬肉攤位免收1個月租金，協助攤商穩定營運，兼顧防疫與民生需求。

▲▼新竹,施政,市長,邱臣遠,建設,城市。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市議會第11屆第6次定期會，邱臣遠代理市長赴議會施政報告。

邱代理市長表示，在社福育兒方面，市府持續落實市長高虹安的施政方針，推動好孕專車、凍卵補助、中醫助孕調理、孕前健檢補助、到宅坐月子等「祝你好孕」政策；規劃增設10處公共托嬰中心及赤土崎、竹蓮段2處親子館，預計115年起陸續完工；設置88處共餐據點與小蜜蜂餐車，強化社區服務可近性；擴大敬老卡使用範圍並放寬原民長輩申請條件，自今年11月起，增加每月補助至800點，農會及合作藥局每月使用額度也提高至200點；115年更規劃加碼發放育兒津貼1千元、愛老津貼1萬元，給予育兒家庭及長輩更多的支持與照顧。

邱代理市長指出，為加強鄰里服務及體恤基層同仁的辛勞，已拍板提高警用汽、機車超額責任險，調升警消誤餐費及早餐、夜點補助；115年更首次編列各里基層建設經費12萬元、購置里長公務用電動機車、調升義交執勤費，讓第一線同仁服務更有保障；並陸續啟用新民、振興2處市民活動中心及北門市場；火車站前的晶品城，規劃轉型為家居生活主題的購物廣場，114年底前部份試營運；新竹漁港漁產品直銷中心也將於115年1月啟用，明湖市民活動中心則預計115年底完工，提供市民更便利的購物環境及社區交流場域。

邱代理市長說明，教育是城市最長遠的投資，在高市長的大力推動下，市府投入逾43.3億元，整建及新建14所學校校舍、改善21校老舊廁所、14校無障礙設施及補助255校次教學設施設備，投入5.2億元施作28校通學步道；推動班班有大屏、生生用平板、一師一載具、5G智慧學習等政策，舉辦第65屆全國中小學科展，成立非六都第一的數位實驗高中，全面提升智慧教學資源與學習環境；與美、日、韓、冰島、西班牙、新加坡及馬來西亞等國進行師生互訪與跨國交流協作，培育下一代邁向更寬廣的未來。

邱代理市長表示，在交通建設方面，慈濟路北段銜接慈雲路段及鹽港溪自行車道皆已正式通車；國道1號楊頭段拓寬都市計畫變更案，已通過市都委會審議並提送內政部；明湖路智慧號誌調控及客雅大道向東延伸新闢工程也已提上日程，115年增編預算推動六甲橋拓寬、R1道路、路平計畫等重要道路工程。在公共運輸方面，114年增設23處公車候車亭、78處智慧站牌、超過1,300席智慧停車柱，全市YouBike站點也達到109站，增購100輛電輔車，年底前將再新增6處站點，115年更規劃「站加倍、車加量」，持續擴大低碳運輸量能；由市府興建的慈雲路2-5號空橋，工程進度已達42%，預計115年完工，逐步完善地區交通路網與人本通行環境。

邱代理市長指出，在智慧治理上，「新竹通」APP整合線上申辦、場地租借、戶政取號、圖書借閱、市政陳情等多項服務，並串接市民專屬的疫苗預約系統，實現「一機在手，市政暢行」願景，已逾3萬人次下載；幸福宜居網2.0持續開發新功能，更與桃竹苗三縣市研商跨域圖資共享，累積22.3萬人次瀏覽、245萬次使用；行政作業上也導入人臉辨識及經費結報系統，提升市政管理效能。

邱代理市長表示，為打造國手培育之都，爭取主辦2028年全中運，市府積極推動基層運動發展、落實三級培訓制度、強化場館管理；並完成富禮國中射箭館及操場、水源國小籃球場、香山綜合休閒運動館、自由車場等體育場館建設，達成一區一運動中心目標，更持續推動市立田徑場、三民網球場、香山及南寮游泳池、香山運動場等場館整修；市立棒球場改善工程也已順利決標，預計115年上半年完工，迎接棒球賽事回歸。

邱代理市長指出，在城市基礎建設方面，已完成三姓溪左岸上游防洪護堤、護城河光環境第一階段改善、下水道及水溝清淤2萬9,582公尺；今年投入1.3億元推動17萬1,148平方公尺路平改善計畫，115年度將擴大編列經費至5億元；白雲橋及彩虹小橋補強工程，預計114年底陸續完工；《新竹市營建剩餘土石方特別稅自治條例》與《新竹市廢水及污水排放管理自治條例》也已正式生效，持續強化源頭管理及科技監控，提升城市韌性與環境永續發展。

邱代理市長表示，幸福城市不是口號，而是市府團隊具體實踐的承諾。高虹安市長上任2年多來，市政團隊積極減債、加強智慧服務、完善社會福利措施，穩健推動財政改革與市政建設，希望能讓所有生活在這座城市的民眾，每天都感受到幸福與溫暖。


 







