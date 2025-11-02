　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／邱議瑩談市長初選：孤鳥難當桶箍　批柯志恩因選舉才到高雄

▲▼民進黨高雄市長參選人邱議瑩專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨高雄市長參選人邱議瑩專訪。（圖／記者湯興漢攝）

中央選舉委員會近日已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇
◎攝影：陳煥丞、湯興漢

記者杜冠霖／台北報導

2026大選剩下一年不到，各黨緊鑼密鼓佈局中，民進黨部分在高雄想要延續「綠色執政」，遇到國民黨立委柯志恩的強力挑戰，4名有意參選者還需要經過初選強力檢驗。立委邱議瑩近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，要當高雄市長，除了愛高雄是基本外，還要執行力、魄力以及「人緣」，而柯志恩是為了選舉才來到高雄。她也提到，高雄2018年曾出現「韓流」，美麗話術讓當時的高雄人做了錯誤決定，最後用選票導正過來，高雄人的內心已經有一把尺，會知道誰是「空喙哺舌『khang-tshùi-phàu-kī』」（意即出一張嘴）。

「我比柯志恩懂高雄，我比柯志恩愛高雄，我比柯志恩更希望高雄更好」。記者問到2026大選，邱議瑩不假思索，她強調，自己跟柯志恩最大的不同點，在於柯志恩是為了選舉才來到高雄。過去他跟高雄一點都不熟，跟高雄一點都沒有淵源，為了選舉才到高雄來。

邱議瑩從家庭背景開始談起，她表示，自己是因為嫁到了高雄、留在了高雄，落地生根，然後在高雄繼續政治工作，「我愛的人、我的家人全部都是在高雄，高雄是我的家。所以，我會比任何人都希望高雄更好，而且是希望高雄越來越好」。

邱議瑩話鋒一轉表示，因為高雄過去受過太多的傷，我們總是希望能夠在自己的能力範圍之內，把高雄建設的越來越好，讓大家一起共同來努力，讓這個地方變得更好。所以經過了幾任市長的奠定的良好的基礎、這麼多的建設，未来只希望高雄能夠更好，而不是往回頭走。

2018「韓流」慘痛教訓　相信市民能看出誰「出一張嘴」

高雄長期綠營執政，直到2018年韓國瑜掀起「韓流」，讓綠營失去南台灣半壁江山，但韓國瑜後續執政狀況、請假選總統等，也讓他成為中華民國史上第一個被罷免的縣市首長。對於記者詢問2026選戰勝選的把握，邱議瑩並未馬上破題，她先是提到，高雄2018年時曾遭遇一場亂流，美麗的話術讓高雄人做了一個錯誤決定。

邱議瑩表示，可是後來，很快的高雄人就覺得這個決定是錯誤的，所以他們決定用選票導回正途。，其實高雄人的內心已經有一把尺，會知道誰是來騙選票的，誰是「空嘴哺舌『khang-tshùi-phàu-kī』」（意即出一張嘴），但是實際上真的願意真心、用心、用感情在經營高雄的人，「我相信就只有邱議瑩，這是我可以完勝柯志恩的地方」。

▲▼民進黨高雄市長參選人邱議瑩專訪。（圖／記者湯興漢攝）

有3必備能力才能出線　孤鳥難以當桶箍

但對決柯志恩前，要先經過初選的檢驗，對於同黨另外3位候選人，邱議瑩認為，選民、尤其民進黨的支持者對他們四人都有不同的評比，他們都在高雄出生、經營很久也對高雄有一定感情。但要當高雄市長，除了愛高雄是基本外，邱議瑩也列出3個必備能力：執行力、魄力以及「人緣」。

尤其在人緣部分，邱議瑩強調，有好的人緣、人脈，才能把大家「call在一起」。作為唯一沒有明顯派系色彩的候選人，邱意有所指，在所謂單一派系外，跟中央的合作上，因為有很多關係、連結，「就不會在整個群體裡頭是一個孤鳥、一個跟大家格格不入的人」自然就會有源源不絕的貴人跟朋友可以提供協助。

▲▼民進黨高雄市長參選人邱議瑩專訪。（圖／記者湯興漢攝）

10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「粿粿塑造范姜只想錢」　律師：妳侵害配偶權！不談錢談星座嗎
快訊／大谷翔平遭轟3分砲！　先發未滿3局退場
快訊／化解滿壘危機！大谷翔平飆三振大吼　道奇2局0：0藍鳥
新制上路！　陸籍人士在台定居得「放棄中國護照」
范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」
大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

