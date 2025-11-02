ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

▲民進黨高雄市長參選人邱議瑩。（圖／記者湯興漢攝，下同）

中央選舉委員會近日已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

民進黨高雄市長初選「4搶1」，戰況激烈，立委邱議瑩日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，自己是「最了解陳其邁政策」的接棒者，能延續其市政藍圖，從陳其邁的「緊緊緊」，延續到「直線加速前進」。不過，外界對她的印象，多半是「恰北北」的鮮明性格標籤，她則直球回應，強調自己向來清楚「在什麼位置，就扮演什麼角色」，在國會擔任民代，強悍是為民喉舌的職責；但市長必須圓融、面面俱到，傾聽並整合不同民意不對撞。她自信能做好角色轉換，換言之，她的政治性格「一定會調整」。

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，由於現任高雄市長陳其邁「緊緊緊」的風格，不僅備受肯定，也為繼任者設下了難以超越的「其邁障礙」。邱議瑩日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，陳其邁的努力已讓高雄成功「彎道超車」，而她的任務，就是要在此基礎上，帶領高雄「直線加速前進」。

邱議瑩指出，當代高雄發展日新月異，從過去的重工業城市到陳其邁任內積極引進高科技產業、演唱會經濟，變化快速，「現在的高雄跟過去已經不太一樣了」，因此未來的市長必須具備「快速反應」、「年輕」和「創新」3大核心特質，迅速掌握最新潮流，特別是貼近社會和年輕世代的脈動，而在所有參選人中，「似乎只有我有這樣一個特質」。

作為與陳其邁共事多年的戰友，邱議瑩自認是最了解陳其邁政策規劃的參選人，也對陳其邁的想法非常清楚，陳其邁任期相對有限，許多計畫才剛起步，需要一位理念相近、步調一致的接棒者，才能完成後續工作。

更重要的是，她來自高雄縣區，深刻體會城鄉發展的差距。據她觀察，過去市長多出身市區，政策思維難免偏向都會角度思考，使得偏鄉地區民眾認為，市府對他們的照顧好像就「少了一點點」，而她清楚深知如何將這「一點點」補上去，只要多這一點點，就能讓民眾很有感。

不畏「恰北北」標籤 邱議瑩：不同位置扮演不同角色

談及個性，邱議瑩認為，她的政治性格鮮明，有好有壞，喜歡她的人會非常喜歡，卻也容易被貼上仇恨標籤。記者詢問，外界經常操作過去「踢門」的事件來定義她，而陳其邁過去也是類似風格，邱議瑩聽聞大笑並直言「恰北北」，記者追問，陳其邁選舉時成功轉型為「暖男」，她是否也會為選舉調整，或認為這樣的性格對參選市長是個劣勢？

邱議瑩坦然地說，自己從不這麼覺得。對她而言，在不同的位置上，就應該扮演好相應的角色，「我自己分得非常的清楚」。擔任民意代表時，要監督政府、為民喉舌，強悍的風格是為了捍衛選民權益；但回到家庭，她是盡責的妻子與媳婦，不會咄咄逼人；而過去擔任客委會副主委時，她也深知副手本分，將功勞歸於長官，百分之百盡力達成長官交派任務。

邱議瑩相信，擔任市長必須圓融、面面俱到，傾聽並整合不同的民意，不能對嗆選民，應用不同方式委婉說明，甚至取得中間平衡點，她有自信能做好角色轉換，並調整政治性格。不過，她也不會刻意替自己打造人設，「我希望我還是我啦，不會去刻意塑造一個什麼不像我的人設」。

邱議瑩更以爭取國道十號延伸和推動《再生醫療法》為例，這兩件事都花了她10年時間，證明她在所有參選人裡，是執行力和意志力最堅實的，只要是她認為要做的事，她都會想辦法盡力完成，這也是她對自己非常有信心的一點。

政治外是好玩的宅女賢妻 私下最愛被叫「邱小妹」

在犀利的政治形象之外，邱議瑩也分享她私下的一面，她形容自己是個「非常好玩，但也是非常宅的人」。只要有空，她最喜歡待在家煮飯、整理家務。她笑稱，若不做政治，「我應該是一個賢妻良母」。疫情期間，因為不能出門就每天在家煮飯，先生還開玩笑說，「好像把他太太找回來了」。

邱議瑩並透露，比起「委員」，她更喜歡大家叫她「邱小妹」，這個稱號始於她早年從政，當時政壇前輩們都親切地稱她為「妹啊」。後來，長期擔任紙風車劇團志工的她，也都鼓勵大家這樣稱呼她，拉近彼此距離。如今，許多小朋友在活動上看到她，都會熱情地喊「邱小妹姐姐好」、「邱小妹阿姨好」。