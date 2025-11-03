川普稱習近平保證「不動台」　中駐美大使館：台灣問題屬於內政

▲美國總統川普10月30日與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日聲稱，中國國家主席習近平已向他保證，在他執政期間不會採取任何行動，以實現中國長期以來的「統一台灣」目標。對此，中國駐美國大使館並未正面回應，只以強硬語氣重申「台灣問題屬於中國內政」的既有立場。

根據《美聯社》報導，中國駐美大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示，「中國絕不允許任何人、任何勢力以任何方式將台灣從中國分裂出去」，並強調台灣議題是「中國核心利益中的核心」，如何處理台灣問題「是中國人民自己的事，只有中國人民能作出決定」。

川普則在2日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪中透露，台灣議題並未出現在他與習近平10月30日於南韓的會談中，雙方主要討論美中貿易緊張與經濟議題。不過他強調，「我可以確信，在我任內中國不會對台灣採取任何行動」。

川普並指出，「他（習近平）曾公開說過，他的團隊也在會議上明確表示，『我們不會在川普總統任內採取任何行動，因為他們知道後果會是什麼』」。

《美聯社》報導指出，美國與台灣的關係依據1979年通過的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）建立。該法並未明文規定美國須在中國進攻時出兵協防，但要求美方協助台灣維持足夠的防衛能力，防止北京片面改變現狀。

當被問及若中國攻擊台灣是否會下令美軍出兵時，川普未給出明確答案，只表示「如果真的發生了，你就會知道答案，而他（習近平）也清楚這一點」。這種「不明確表態」延續了美國歷屆政府長期奉行的「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策。

白宮目前未透露習近平或其他中方官員何時曾向川普傳達此項保證。據悉，《60分鐘》專訪於川普位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）錄製，其完整內容預計於當地時間2日晚間播出。