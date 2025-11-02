川普也祝賀！　恭喜道奇「贏了世界大賽」：我們白宮見

▲MLB世界大賽，洛杉磯道奇隊勇奪二連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）2025年世界大賽落幕，洛杉磯道奇隊（L.A. Dodgers）勇奪世界冠軍，更成為球團史上首次二連霸。美國總統川普也發文祝賀，邀請全隊在白宮見。

川普剛剛在「真相社群」（Truth Social）發文表示，「恭喜洛杉磯道奇隊，一場由了不起冠軍們贏得的比賽！！！」他表示，如果換作是另一群能力較差的人上場，永遠也不可能贏得比賽，更別說第6戰了，但「眾多球星讓這件事成真。」

除了發光發熱的球星，川普也恭喜球隊老闆們，大讚他們表現出色，「我們白宮見！！！」

▲今年4月川普在白宮接待道奇隊，特別關注大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



MLB世界大賽第7戰於台灣時間2日登場，道奇隊在延長11局上演驚天逆轉，以5比4擊敗多倫多藍鳥，完成球團史上首次世界大賽二連霸。

在美國，國家美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）或MLB世界大賽等職業冠軍聯賽的獲勝隊伍，在奪冠後通常會造訪白宮，與當時的美國總統見面，而總統也會發表一篇關於該隊伍的演說。

事實上，川普今年4月也在白宮接見去年MLB世界大賽奪冠的道奇隊，當時他特別關注去年獲得MVP、並達成單季50轟、50盜紀錄的日籍球星大谷翔平，在握手後形容大谷看起來就像一個電影明星與偉大的運動員，「我跟你們說，他有大好前途」。