川習會沒提台灣　川普「習近平知道動武後果」：對他們會非常危險

▲美國總統川普日前在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美中領導人會談未觸及台灣議題，引起外界高度關注。美國總統川普在「川習會」隔日接受《CBS》節目《60分鐘》專訪時被問到，若中國以武力犯台，美方是否會出手協防。他僅回應：「我不能透露祕密」，但強調習近平很清楚那樣做的後果。

川普幾天前在韓國與中國國家主席習近平會晤，宣布雙方達成階段性貿易休戰。川普透露，在這次談話中，「台灣完全沒有被提起」，令外界頗為意外。他指出，習近平之所以避談，正因為「他知道那意味著什麼」。

節目主持人追問，若北京真的採取軍事行動，美軍是否會出兵防衛台灣？川普則重申：「習近平知道答案。」他補充說，中方領導層也曾在公開場合表示，「在川普總統任內不會採取行動」，因為他們清楚後果會有多嚴重。

值得注意的是，台灣相關議題在川普此次亞洲行期間多次被媒體提問，頻率高於過往任何一位美國總統。川普在出發途中於專機上就曾表示，希望中國不要冒險犯台，「那對他們來說可能極為危險」。

10月30日「川習會」結束後，川普在返美途中再次向媒體表示，台灣問題並未納入討論內容。與他關係良好的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）同日受訪時則強調，「美國對台灣的支持是長期且堅定的」。