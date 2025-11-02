美軍加勒比海「開轟運毒船」擊殺3人　畫面曝光

▲美軍再度打擊加勒比海運毒船，船上3人死亡。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

ABC新聞報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）1日晚間透過社群平台X宣布，美軍在加勒比海國際水域再次空襲涉嫌毒品走私船隻，船上3名男性毒販遭全數擊殺。

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

赫格塞斯表示，美軍在總統川普的指示下，依據掌握到的情報展開行動，當時一艘涉及非法毒品走私活動的船隻行經毒品運輸路線上，且船上載有毒品，在攻擊行動展開當下，船上有3名男性毒品恐怖主義分子，「3名恐怖分子全遭擊殺」，美軍無人受傷。

赫格塞斯還說，這些人正把毒品運往美國，毒害美國人，但這些人不會得逞，「我們會用對待蓋達（Al-Qaeda）的方式來對付他們」，將會持續進行追蹤、獵捕並殲滅。

這是美軍自9月2日展開軍事行動以來，在加勒比海和東太平洋地區進行的第15次攻擊，至今累積64死。此前，赫格塞斯宣布會在東太平洋發動多起軍事打擊行動。

川普政府已向10多名共和黨參議員提供加勒比海軍事行動的秘密目標清單，此舉表明政府正準備對販毒集團展開持續行動，且認定這些軍事攻擊能經得起潛在法律挑戰。