　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市早苗會晤林信義中國氣噗噗　外交部嗆無權置喙：台灣主權獨立

▲▼高市早苗與林信義見面，發文表示希望日本與台灣之間的務實合作能夠深化。（圖／翻攝自X／高市早苗）

▲高市早苗與林信義見面，發文表示希望日本與台灣之間的務實合作能夠深化。（圖／翻攝自X／高市早苗）

記者詹詠淇／台北報導

針對中國外交部抗議日本首相高市早苗和林信義領袖代表會面違背「一中原則」，外交部今（2日）強硬反擊，重申台灣是主權獨立國家，中國無權干預他國主權行為，並強調台日互動屬自然交流，中國以其所謂的「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）10月31日至11月1日於南韓舉辦。總統賴清德今年再次指派總統府資政林信義擔任領袖代表，日本首相高市早苗10月31日晚間透過社群平台X發布照片，曝光她與林信義見面的照片，於文中稱呼林信義「台灣的總統府資政」。高市早苗並於11月1日與林信義會晤，雙方交流約20分鐘。

不過卻引發中國外交部跳腳，中國外交部官網1日晚間發布「外交部發言人就日本領導人APEC會議期間涉台錯誤言行答記者問」新聞稿，中國外交部發言人聲稱，「日本領導人執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面，在網絡社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則」，對「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，性質和影響惡劣，中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

對此，我外交部今（2日）透過新聞稿回應，我國作為「亞太經濟合作」正式會員，與會期間藉多邊及雙邊場合，與各會員交流互動係屬自然。我國領袖代表林信義亦善用出席AELM各項會議、韓國主辦官方晚宴等多邊及雙邊場合的機會，與日本首相高市早苗及作為美國領袖代表的財長貝森特（Scott Bessent） 等10多個經濟體領袖或代表交流互動。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部強調，台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為重要夥伴及珍貴友人。我國今後將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撞擊畫面曝！新竹夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡
大崩盤來臨？　《富爸爸》作者警告：數百萬人血本無歸
停車格裡被檢舉！一堆人吞「1200元罰單」　駕駛愣：難怪被罰
克蕭高舉生涯第3冠引退：無法寫出更好的劇本了
粿粿認「跟王子有踰矩行為」！　律師勸1事別亂做

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

高市早苗會晤林信義中國氣噗噗　外交部嗆無權置喙：台灣主權獨立

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

為聯合政府互槓　許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

立院藍白合　黃國昌：沒有任何選舉利益交換｢感謝都來不及」

台肥多肥？土地資產上千億　游淑慧：用無專業的吳音寧細思極恐

黃國昌拋藍白「聯合政府」　綠諷：又是卡提諾法學院自創理論？

限韓令將鬆綁？韓議員稱習近平提「韓星北京開唱」　官方：勿過度解讀

66架F-16V軍購案明年全交機有挑戰性　國防部：美方2班制20小時趕工

真相曝！歐布萊恩邀林佳龍出席紐約晚宴　川普特使、美駐聯合國代表都在場

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

高市早苗會晤林信義中國氣噗噗　外交部嗆無權置喙：台灣主權獨立

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

為聯合政府互槓　許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

立院藍白合　黃國昌：沒有任何選舉利益交換｢感謝都來不及」

台肥多肥？土地資產上千億　游淑慧：用無專業的吳音寧細思極恐

黃國昌拋藍白「聯合政府」　綠諷：又是卡提諾法學院自創理論？

限韓令將鬆綁？韓議員稱習近平提「韓星北京開唱」　官方：勿過度解讀

66架F-16V軍購案明年全交機有挑戰性　國防部：美方2班制20小時趕工

真相曝！歐布萊恩邀林佳龍出席紐約晚宴　川普特使、美駐聯合國代表都在場

摩鐵色誘「趁情夫勃起」斷命根　印尼小三：不讓他跟別的女人亂搞

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

多數肺癌確診已晚期　醫籲「2大高風險族」可免費篩檢

高雄捷運紅線美食地圖！必喝超濃芋頭西米露、膠質滿滿銷魂滷肉飯

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑　11/24、11/17前各有優惠

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

政治熱門新聞

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

新制上路！陸人在台定居須放棄中國護照

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

林佳龍紐約設宴美方沒到？　涉外人士揭真相：是歐布萊恩邀林出席

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

林岱樺岡山造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投超級變數

即／林岱樺首場造勢晚會登場　主持人喊：現場1萬人

林岱樺哭了！司法毀清白　發文揭家破真相

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥

更多熱門

相關新聞

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

民眾黨持續推動「聯合政府」理念。民眾黨主席黃國昌今（2日）透露，民眾黨非常重視聯合政府議題，原則上他會自己帶民眾黨的青年團到日本參訪。民眾黨國際部主任林子宇受訪進一步說，表定11月25日至28日，保留彈性調整空間，行程還在安排中，因為以青年團出訪為主，所以會以有青年局單位的政黨為優先，包括自民黨、維新會都在接觸名單中。

台南友誼市韓國慶州市主辦APEC黃偉哲獻上祝福

台南友誼市韓國慶州市主辦APEC黃偉哲獻上祝福

林佳龍紐約設宴美方沒到？　涉外人士揭真相：是歐布萊恩邀林出席

林佳龍紐約設宴美方沒到？　涉外人士揭真相：是歐布萊恩邀林出席

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

關鍵字：

高市早苗外交部林信義中國APEC

讀者迴響

熱門新聞

快訊／道奇世界大賽二連霸

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面