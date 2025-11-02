高市早苗會晤林信義中國氣噗噗　外交部嗆無權置喙：台灣主權獨立

▲高市早苗與林信義見面，發文表示希望日本與台灣之間的務實合作能夠深化。（圖／翻攝自X／高市早苗）

記者詹詠淇／台北報導

針對中國外交部抗議日本首相高市早苗和林信義領袖代表會面違背「一中原則」，外交部今（2日）強硬反擊，重申台灣是主權獨立國家，中國無權干預他國主權行為，並強調台日互動屬自然交流，中國以其所謂的「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）10月31日至11月1日於南韓舉辦。總統賴清德今年再次指派總統府資政林信義擔任領袖代表，日本首相高市早苗10月31日晚間透過社群平台X發布照片，曝光她與林信義見面的照片，於文中稱呼林信義「台灣的總統府資政」。高市早苗並於11月1日與林信義會晤，雙方交流約20分鐘。

不過卻引發中國外交部跳腳，中國外交部官網1日晚間發布「外交部發言人就日本領導人APEC會議期間涉台錯誤言行答記者問」新聞稿，中國外交部發言人聲稱，「日本領導人執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面，在網絡社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則」，對「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，性質和影響惡劣，中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

對此，我外交部今（2日）透過新聞稿回應，我國作為「亞太經濟合作」正式會員，與會期間藉多邊及雙邊場合，與各會員交流互動係屬自然。我國領袖代表林信義亦善用出席AELM各項會議、韓國主辦官方晚宴等多邊及雙邊場合的機會，與日本首相高市早苗及作為美國領袖代表的財長貝森特（Scott Bessent） 等10多個經濟體領袖或代表交流互動。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部強調，台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為重要夥伴及珍貴友人。我國今後將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。