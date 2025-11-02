粿粿認「跟王子有踰矩行為」！律師勸1事別亂做：真的會有報應

▲粿粿承認與王子有逾矩行為。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

范姜彥豐控訴，看過粿粿出軌王子的鐵證，未料妻子竟說謊發誓，沒有做出對婚姻不忠的行為，而粿粿1日拍影片道出婚姻內幕，也承認在慌亂下發了不該發的誓。對此，律師李怡貞勸年輕人，千萬不要隨隨便便對老天爺發誓，「是真會有報應的，相信老天有眼。」

李怡貞在臉書發文，范姜彥豐與粿粿婚變的事件，想特別提醒一件事，「現在的年輕人真的很要不得，竟敢隨隨便便對天發誓，是真的會有報應的」，辦了多起案件，很相信老天有眼，「外遇就外遇，沒關係，不要這樣亂發誓好嗎？」「外遇本質上就是騙自己騙別人，不要連天公伯都要騙。」

范姜彥豐的控訴影片中提到，得知出軌的事情後，向粿粿攤牌，但女方從頭否認到底，甚至還對天發誓，沒有任何對於婚姻不忠的行為。粿粿則在影片中透露，當范姜彥豐要她跟著他一起念發誓的內容，「在很慌亂的情況下，我發了不應該發的誓，對不起。後來也知道你可能是拿到了我的iPad看到私人的內容，我很徬徨，也不知道該怎麼辦，因為那真的不是離婚的主因。」

李怡貞先前發文就提到，感情沒有誰對誰錯，家務事搬到檯面上，事情演變至今，已經太難看了，「這種還沒訴訟前就主動以風向和聲量在角力，其實都不會是家事法院所樂見，上了法院，范姜不會要到他要的，粿粿也不會躲掉她該負責的。等著看家事法院的法官怎麼評價這些的影片以及聲明，絕對都是各種不利。」