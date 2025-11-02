粿粿家人狂PO文洗白　網抓包買網軍「一個帳號1000」！鐵證曝

▲粿粿與范姜彥豐婚變。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

范姜彥豐痛心指控，粿粿與王子婚內出軌，而且手上握有明確的偷吃證據，女方1日PO出17分鐘長片回應爭議。影片曝光後，一位自稱是粿粿家人的網友Kiwi，跳出來替粿粿說話，隨後也有多篇類似的貼文，「巴毛律師」陳宇安狠酸，「口徑太一致了，家族內部十分團結。」

Uni-Girls前成員、粿粿親戚Kiwi在Threads發文，心疼粿粿受到輿論攻擊，並鼓勵她勇敢面對困境。Kiwi強調，粿粿過去三年無私奉獻、撐起家計與家庭，「換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作」。

不過有網友發現，Threads上出現多個帳號以「粿粿家人」或「支持者」名義發文，內容幾乎一模一樣，開頭皆為「我是粿粿的家人，我們道歉我們認錯，並不是為了出軌找理由…」，甚至有貼文結尾出現「一個帳號1000記得刪掉」的字樣，疑似是買網軍操作，被網友抓包。

網友紛紛表示，「怎麼這麼多家人，也太扯吧做錯道歉就好，還找人po文，真的覺得外遇是對的嗎」、「複製貼上也太沒誠意了吧，這公關手法真的很爛耶」、「看來是灑大錢讓網軍加班了」、「家人發言還要複製貼上喔？裝都不裝？」「而且文法超爛語意超不通順，連AI都寫不出來這麼怪的文章」，不過也有人表示，「應該有不少人跟風，只是複製文的反串帳號吧。」

對此，「巴毛律師」陳宇安也發文酸，「粿粿到底有幾個家人？口徑太一致了，家族內部十分團結」；陳宇安同時提醒，雙方若進入法律程序，這類爆料或公審影片對法庭審理並不有利。她強調，「沒有什麼離不了的婚，對方不答應就去訴訟，親權、財產、判決都能清楚釐清」，並直言「不是對方很爛就可以外遇。」